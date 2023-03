Messina. "Un crocifisso del '400 restituito alla città" VIDEO - Tempostretto

La presentazione è in programma oggi 18 marzo, alle 17, alla basilica di Sant'Antonio

MESSINA – Un crocifisso ligneo restaurato e restituito alla città. Un crocifisso della fine del ‘400 sopravvissuto persino al terremoto. La presentazione è in programma oggi 18 marzo, alle 17, alla basilica di Sant’Antonio. Il crocifisso sarà esposto nel Santuario, per la prima volta dopo l’intervento della restauratrice Fedra Sciacca. Il restauro è stato promosso dai Padri rogazionisti dell’Istituto Antoniano con padre Giorgio Nalin e il rettore della Basilica di S. Antonio di Messina, padre Mario Magro (intervista in video), con il patrocinio della Regione. Un restauro seguito dalla direzione tecnica della Sopritendenza per i beni culturali di Messina, con la soprintendente Mirella Vinci, e dalla storica dell’arte Stefania Lanuzza. L’iniziativa sarà presentata dalla giornalista Daniela Cacciola ed è a cura di D’aRteventi, con direttrice artistica Daniela Ursino. Interverrà l’assessora regionale al Turismo, Sport e Spettacolo, Elvira Amata.

