Santo Stefano D’Aspromonte. Gambarie, riaprono le piste Telese e Azzurra

Dopo il collaudo, sono ufficialmente riaperte le piste da sci Telese e Azzurra, pronte ad accogliere sciatori e turisti

SANTO STEFANO D’ASPROMONTE – Buone notizie per gli appassionati di sport invernali: da questa mattina a Gambarie d’Aspromonte sono ufficialmente riaperte le piste da sci Telese e Azzurra, pronte ad accogliere sciatori e turisti.

Nel corso del fine settimana sono stati completati i collaudi tecnici, passaggio fondamentale per garantire la piena sicurezza delle piste, degli impianti e di tutti gli operatori coinvolti. Le verifiche hanno consentito di accertare le condizioni ottimali del tracciato e il rispetto degli standard previsti, permettendo così l’apertura al pubblico.