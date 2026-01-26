 Santo Stefano D'Aspromonte. Gambarie, riaprono le piste Telese e Azzurra

Dario Rondinella

lunedì 26 Gennaio 2026 - 09:05

Dopo il collaudo, sono ufficialmente riaperte le piste da sci Telese e Azzurra, pronte ad accogliere sciatori e turisti

SANTO STEFANO D’ASPROMONTE – Buone notizie per gli appassionati di sport invernali: da questa mattina a Gambarie d’Aspromonte sono ufficialmente riaperte le piste da sci Telese e Azzurra, pronte ad accogliere sciatori e turisti.

Nel corso del fine settimana sono stati completati i collaudi tecnici, passaggio fondamentale per garantire la piena sicurezza delle piste, degli impianti e di tutti gli operatori coinvolti. Le verifiche hanno consentito di accertare le condizioni ottimali del tracciato e il rispetto degli standard previsti, permettendo così l’apertura al pubblico.

