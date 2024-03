Santo Stefano di Camastra, incendio nelle contrade

Vdf a lavoro da stamane per domare le fiamme che hanno lambito un'abitazione

Ha minacciato un’abitazione l’incendio scoppiato stamane a Santo Stefano di Camastra, dove i Vigili del Fuoco hanno lavorato a lungo per domare le fiamme prima che potessero espandersi e diventare pericoloso sia per i residenti che per l’ampia porzione di bosco e macchia mediterranea circostante.

Fiamme minacciano una casa

Il rogo è partito stamane alle 9 circa. La squadra del distaccamento di Sant’Agata di Militello è stata impegnata insieme a quelli del Comando messinese per contenere le fiamme che si sono sviluppate tra contrada Madonna delle Grazie. Nel pomeriggio il fonte di fuoco si è allargato a contrada Racì. I pompieri e un autobotte comunale sono riusciti a mettere in sicurezza la zona, contenere i pericoli, e sono ancora a lavoro per spegnere ogni focolaio ancora attivo.

L’allarme incendi della Prefettura

Proprio qualche giorno la Prefettura aveva convocato il Comitato per l’Ordine e la sicurezza in via straordinaria a Sant’Agata Militello per discutere coi sindaci del comprensorio di alcune tematiche, compreso il piano anti incendio in vista dell’estate prossima. Ma le fiamme sono arrivate prima.