 Santo Stefano Medio, partono i lavori in piazza ma dopo 24 ore si rompe un tubo dell'acqua

Santo Stefano Medio, partono i lavori in piazza ma dopo 24 ore si rompe un tubo dell’acqua

Giuseppe Fontana

Santo Stefano Medio, partono i lavori in piazza ma dopo 24 ore si rompe un tubo dell’acqua

venerdì 16 Ottobre 2026 - 17:30

Da ieri è partita la riqualificazione della pavimentazione davanti la Chiesa di Santa Maria dei Giardini. Stamattina la fuoriuscita d'acqua

MESSINA – Pronti? Via: i lavori nella piazza di Santo Stefano Medio, davanti alla chiesa di Santa Maria dei Giardini, sono stati sospesi stamattina a 24 ore dal loro avvio. Si tratta di opere di riqualificazione che riguardano la pavimentazione di quello che è il cuore del villaggio. E perché non si è potuto lavorare? Perché si è rotto un tubo da cui è fuoriuscita una grande quantità d’acqua. Un guasto poi riparato il più rapidamente possibile, per consentire all’opera di riprendere.

Il Comune, lo scorso 8 ottobre, ha pubblicato l’ordinanza viabile n. 1610 con cui è stato istituito, dal 13 ottobre al 27 novembre, il divieto di sosta h24 nell’area e di un tratto di strada. I lavori, che interessano anche la piazzetta Sant’Antonio, dovrebbero durare qualche settimana. Il guasto non allungherà i tempi di realizzazione.

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