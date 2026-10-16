Messina. Altri 16 milioni per la riqualificazione delle strade. Ecco quelle che saranno asfaltate

Pubblicate le determine che porteranno all'affidamento dei lavori

MESSINA – Altri 16 milioni di euro per nuovi interventi che vanno a sommarsi alla prima tranche di lavori, già appaltati per una spesa di 6 milioni di euro. Il piano di riqualificazione della rete viaria cittadina prende definitivamente forma e raggiunge il totale di 22 milioni di euro di investimento. Oggi, con la pubblicazione delle determine, è stata avviata la fase amministrativa che porterà all’affidamento dei lavori previsti in questa sostanziosa seconda tranche.

Le zone di intervento

I lavori interesseranno quattro ambiti territoriali, così suddivisi:

Area 1: costituita dagli spazi che afferiscono l’abitato ricadente all’interno dell’area racchiusa tra: tratti di via I Settembre – via della Zecca – via Dina e Clarenza (a nord), tratti del viale Principe Umberto – viale Italia – via Santa Marta (ad ovest), tratti di via S. Cecilia – viale Italia (a sud), via C. Battisti (ad est).

Area 2: costituita dagli spazi che afferiscono l’abitato ricadente all’interno dell’area racchiusa tra via L. Rizzo (a nord), via C. Battisti (ad ovest), viale Europa (a sud), tratti di via G. Bruno – via La Farina (ad est).

Area 3: costituita dagli spazi che afferiscono l’abitato ricadente all’interno dell’area racchiusa tra tratti di viale Giostra – via S. Giovanni di Malta – viale Boccetta (a nord), viale P.pe Umberto (ad ovest), tratti di I° Settembre – via della Zecca (a sud), via Garibaldi (ad est).

Area 4: costituita dagli spazi che afferiscono l’abitato ricadente all’interno dell’area racchiusa tra piazza Castronovo (a nord), via Garibaldi (ad ovest), piazza Cairoli (a sud) e via Vittorio Emanuele II (ad est).

Basile: “Non interventi isolati, ma programmazione strutturata”

“Stiamo dando concretezza a un programma di investimenti che rappresenta un passaggio importante per la riqualificazione della nostra città”, ha dichiarato il sindaco Federico Basile. “Con questi ulteriori 16 milioni di euro – ha proseguito il sindaco – che si aggiungono ai 6 milioni del primo intervento già appaltato, arriviamo a un investimento complessivo di 22 milioni di euro sulla rete stradale cittadina. Non si tratta di interventi isolati, ma di una programmazione strutturata, costruita attraverso un lavoro di progettazione e di individuazione delle risorse, che oggi si traduce in atti amministrativi concreti”.