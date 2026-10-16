 Messina. Altri 16 milioni per la riqualificazione delle strade. Ecco quelle che saranno asfaltate

Messina. Altri 16 milioni per la riqualificazione delle strade. Ecco quelle che saranno asfaltate

Gianluca Santisi

Messina. Altri 16 milioni per la riqualificazione delle strade. Ecco quelle che saranno asfaltate

venerdì 16 Ottobre 2026 - 18:37

Pubblicate le determine che porteranno all'affidamento dei lavori

MESSINA – Altri 16 milioni di euro per nuovi interventi che vanno a sommarsi alla prima tranche di lavori, già appaltati per una spesa di 6 milioni di euro. Il piano di riqualificazione della rete viaria cittadina prende definitivamente forma e raggiunge il totale di 22 milioni di euro di investimento. Oggi, con la pubblicazione delle determine, è stata avviata la fase amministrativa che porterà all’affidamento dei lavori previsti in questa sostanziosa seconda tranche.

Le zone di intervento

I lavori interesseranno quattro ambiti territoriali, così suddivisi:

Area 1: costituita dagli spazi che afferiscono l’abitato ricadente all’interno dell’area racchiusa tra: tratti di via I Settembre – via della Zecca – via Dina e Clarenza (a nord), tratti del viale Principe Umberto – viale Italia – via Santa Marta (ad ovest), tratti di via S. Cecilia – viale Italia (a sud), via C. Battisti (ad est).

Area 2: costituita dagli spazi che afferiscono l’abitato ricadente all’interno dell’area racchiusa tra via L. Rizzo (a nord), via C. Battisti (ad ovest), viale Europa (a sud), tratti di via G. Bruno – via La Farina (ad est).

Area 3: costituita dagli spazi che afferiscono l’abitato ricadente all’interno dell’area racchiusa tra tratti di viale Giostra – via S. Giovanni di Malta – viale Boccetta (a nord), viale P.pe Umberto (ad ovest), tratti di I° Settembre – via della Zecca (a sud), via Garibaldi (ad est).

Area 4: costituita dagli spazi che afferiscono l’abitato ricadente all’interno dell’area racchiusa tra piazza Castronovo (a nord), via Garibaldi (ad ovest), piazza Cairoli (a sud) e via Vittorio Emanuele II (ad est).

Basile: “Non interventi isolati, ma programmazione strutturata”

“Stiamo dando concretezza a un programma di investimenti che rappresenta un passaggio importante per la riqualificazione della nostra città”, ha dichiarato il sindaco Federico Basile. “Con questi ulteriori 16 milioni di euro – ha proseguito il sindaco – che si aggiungono ai 6 milioni del primo intervento già appaltato, arriviamo a un investimento complessivo di 22 milioni di euro sulla rete stradale cittadina. Non si tratta di interventi isolati, ma di una programmazione strutturata, costruita attraverso un lavoro di progettazione e di individuazione delle risorse, che oggi si traduce in atti amministrativi concreti”.

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