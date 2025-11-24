Saponara. Cani aggressivi fuggono da un terreno e feriscono altri animali

L'intervento della Polizia locale ha evitato conseguenze peggiori. Il proprietario è stato multato

SAPONARA – L’intervento di una pattuglia della Polizia Locale di Saponara ha evitato che la fuga di due cani di grossa taglia da un terreno privato potesse avere conseguenze ben peggiori. I fatti sono avvenuti nei giorni scorsi a Saponara Marittima. Gli animali, dopo essere scappati dal terreno in cui si trovavano, hanno azzannato un gatto randagio e un altro cane, ferendoli.



Giunti posto dopo aver ricevuto una segnalazione, gli agenti della Polizia locale hanno messo in sicurezza i cani, evitando ulteriori aggressioni, e hanno subito attivato i soccorsi per gli animali feriti. Contestualmente hanno identificato il proprietario dei due cani, grazie alla regolare iscrizione all’anagrafe canina.



Successivamente la Polizia locale di Saponara, diretta dal comandante Daniele Lo Presti, ha elevato la sanzione amministrativa per il proprietario dei due animali, prevista dalla Legge Regionale n. 15/2022 e pari a 150 euro, per omessa adozione delle opportune cautele al fine di evitare la fuga degli animali. Le cure del gatto rimasto ferito sono state prese in carico dallo stesso proprietario e sono tutt’ora in corso.

La Polizia locale di Saponara ricorda ai proprietari di animali l’importanza fondamentale di garantire sempre un’adeguata custodia, al fine di tutelare la sicurezza pubblica e il benessere degli stessi animali.