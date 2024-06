Saponara, “il sindaco Merlino si dimetta”

Lo ha chiesto in Consiglio il gruppo “Insieme per un Futuro Comune”

SAPONARA – Il gruppo consiliare “Insieme per un Futuro Comune” ha chiesto le dimissioni del sindaco Giuseppe Merlino. Si legge in una nota, dopo il Consiglio comunale di ieri: “Il primo cittadino di Saponara prenda atto della situazione disastrosa sotto il profilo sia politico, sia amministrativo. La cittadinanza è parecchio disorientata anche per l’assordante silenzio del sindaco e della Giunta di fronte alle innumerevoli sollecitazioni. L’operato dell’amministrazione Merlino, a consuntivo di due anni dall’inizio della legislatura, è fallimentare”.

Anche il gruppo politico “Risolleviamo Saponara” fa suo l’invito alle dimissioni: “Si tratta di un’amministrazione distante dalle esigenze del territorio e dai saponaresi”.

Vedremo se il sindaco vorrà replicare.