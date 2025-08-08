 Saponara. Incidente tra pullman e macchina agricola, un ferito

Saponara. Incidente tra pullman e macchina agricola, un ferito

Redazione

Saponara. Incidente tra pullman e macchina agricola, un ferito

venerdì 08 Agosto 2025 - 22:41

Nella strada provinciale, lunedì scorso l'impatto. Indagini della polizia locale e sanzioni per chi guidava l'autocarro

SAPONARA – Incidente stradale avvenuto lunedì scorso nella strada provinciale di Saponara. A scontrarsi frontalmente un pullman di linea e un autocarro immatricolato come macchina agricola semovente. Ad avere la peggio il conducente della macchina agricola che ha dovuto fare ricorso alle cure dei sanitari, con alcuni punti di sutura applicati sulla mano destra. A seguito dell’impatto frontale, infatti, il parabrezza del mezzo è andato totalmente in frantumi.

Incidente a Saponara
Incidente a Spadafora
Incidente a Spadafora


Sul posto è intervenuta la polizia locale guidata dal comandante Daniele Lo Presti. Al termine dei rilievi, dopo aver acquisito le immagini delle telecamere installate a bordo del mezzo di linea, la polizia locale ha potuto appurare l’intera dinamica, sanzionando il conducente della macchina agricola per non essere stato in grado di compiere manovre in sicurezza ed evitare ostacoli prevedibili. In più, è stato sanzionato per la ripetuta omessa revisione, considerato che il mezzo risultava non essere stato mai stato sottoposto all’adempimento ministeriale dal 1992.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

Il ponte tra rischio penali, certezze a destra e incubi a sinistra
Bonus parrucche per le donne siciliane: come ottenerlo
Ponte sullo Stretto, il pedaggio costerà “tra i 4 e i 7 euro”
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED