Saponara. Incidente tra pullman e macchina agricola, un ferito

Nella strada provinciale, lunedì scorso l'impatto. Indagini della polizia locale e sanzioni per chi guidava l'autocarro

SAPONARA – Incidente stradale avvenuto lunedì scorso nella strada provinciale di Saponara. A scontrarsi frontalmente un pullman di linea e un autocarro immatricolato come macchina agricola semovente. Ad avere la peggio il conducente della macchina agricola che ha dovuto fare ricorso alle cure dei sanitari, con alcuni punti di sutura applicati sulla mano destra. A seguito dell’impatto frontale, infatti, il parabrezza del mezzo è andato totalmente in frantumi.



Sul posto è intervenuta la polizia locale guidata dal comandante Daniele Lo Presti. Al termine dei rilievi, dopo aver acquisito le immagini delle telecamere installate a bordo del mezzo di linea, la polizia locale ha potuto appurare l’intera dinamica, sanzionando il conducente della macchina agricola per non essere stato in grado di compiere manovre in sicurezza ed evitare ostacoli prevedibili. In più, è stato sanzionato per la ripetuta omessa revisione, considerato che il mezzo risultava non essere stato mai stato sottoposto all’adempimento ministeriale dal 1992.