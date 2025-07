Saracena Swim Cup, a Brolo Swimblu protagonista con vittoria per Di Mario e Cafarelli

La seconda edizione della manifestazione, che ha aperto la stagione del circuito siciliano del nuoto di fondo, ha visto mettersi in luce la formazione mamertina

BROLO – Nel secondo Trofeo Saracena, di 5 km, tra gli agonisti, vittoria di Gabriele Molonia dopo un avvincente testa a testa tra i primi tre, giunti al traguardo nell’arco di soli 3 secondi. Exploit tra le donne di Giorgia Di Mario, vincitrice sia nella 5 Km che nel Miglio dei Lancia, alla prima edizione, dove tra gli uomini si è imposto Antonino Cafarelli, a sua volta terzo nella 5 Km. I premi assoluti sono stati poi assegnati in virtù dei migliori risultati in entrambe le gare. Brolo, grazie alla seconda edizione della Saracena Swim Cup, prima tappa del Grand Prix Sicilia Openwater 2025, tra lo Scoglio e la riviera di Gliaca di Piraino, ha vissuto in spiaggia una splendida domenica di sport.

Cafarelli premiato come vincitore assoluto maschile nelle due prove

Una foltissima schiera di concorrenti si è tuffata in mare in entrambe le competizioni, regalando un colpo d’occhio sensazionale, specie grazie alle boe colorate allacciate ad ogni concorrente nella categoria amatori. Quantunque il mare non si presentasse in condizioni ottimali, a causa delle onde di maestrale che in certe situazioni hanno messo in difficoltà gli atleti, la manifestazione, fondata su esperienze di persone altamente qualificate, si è svolta nel migliore dei modi. L’evento si è avvalso del patrocinio dei comuni di Brolo e Piraino, ed è stato organizzato dalle ASD Sciacquazza, ASD Stilelibero e Ulysse Nuoto Messina. L’organizzazione e la direzione tecnica sono state affidate a Cristina Scotto, nuotatrice di gran fondo e organizzatrice di gare in mare. Presente Paolo Zanoccoli, organizzatore del GP Sicilia Openwater.

Seppur a livello dimostrativo, tra gli addetti al salvamento spiccava la presenza degli operatori del SICS – Scuola Italiana Cani Salvataggio – Tirreno che con degli splendidi labrador hanno attirato l’attenzione in spiaggia in virtù del prezioso ruolo ricoperto da questi “amici a quattro zampe” allorquando vengono coinvolti nelle emergenze. Un riconoscimento speciale è stato attribuito alla Guardia Costiera di Sant’Agata di Militello che ha garantito e vigilato sulla regolarità dell’evento.

La classifica della 5km

Al Trofeo Saracena, di 5 Km, arrivo sul filo dei secondi per gli agonisti. Primo, Gabriele Molonia, UniMe, con il tempo di 1.05.53. Secondo, Antonio Bavastrelli, UniMe, 1.05.54. Terzo, Antonino Cafarelli, Swimblu, 1.05.56. Tra le agoniste, prima Giorgia Di Mario, Swimblu, tempo 1.09.49. Seconda, Rachele Bruni, atleta olimpionica, pluripremiata delle Fiamme Oro, 1.09.55. Terza, Sofia Perdichizzi, che ha coperto il percorso in 1.17.14.

Anche per la categoria amatori, sul podio si sono registrati distacchi lievissimi: primo, Orazio Ragusa, G – Udine, con il tempo di 1.15.28. Secondo, Claudio Grillo, Poseidon, 1.15.31. Terzo, Mauro Filippo Gully, Sicilia Nuoto, 1.15.33. Tra le donne, prima Daniela Trapani, Pol. Nadir, 1.29.25. Seconda, Vittoria Rosciglione, Pol. Mimmo Ferrito, 1.40.29 Terza, Glenda Campisi, Kiran Club, 1.45.48.

I risultati del miglio

Nel Miglio dei Lancia, successo nella categoria agonisti di Antonino Cafarelli, Swimblu, con il tempo di 23 min 26 sec. Secondo, Salvatore Calderone, 23 min 44 sec. Terzo, Davide De Gaetano, Swimblu, 24 min 59 sec. Tra le agoniste, ancora affermazione di Giorgia Di Mario, Swimblu, 26 min 08 sec. Seconda, Roberta Patania, Pol. Augusta, 28 min 27 sec. Terza, Emma Rita Calabrese, Kiran Club, 28 min 50 sec.

Negli amatori, primo Claudio Grillo, Poseidon, 25 min 44 sec. Secondo, Mauro Filippo Gully, Sicilia Nuoto, 27 min 03 sec. Terzo, Carmelo Gargano, La Meridiana Sport, 28 min 50 sec. Tra le donne, prima Luana Finocchiaro, La Meridiana Sport, 29 min 24 sec. Seconda, Simona Caci, Idra Nuoto, 30 min 45 sec. Terza, Vittoria Rosciglione, Pol. Mimmo Ferrito, 32 min 45 sec.