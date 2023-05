"Save your skin", visite dermatologiche gratuite al Policlinico - Tempostretto

Sabato 20 maggio dalle 9 alle 13

MESSINA – Una campagna di prevenzione per proteggere la pelle. Sabato 20 Maggio dalle 9 alle 13 la Dermatologia dell’Azienda ospedaliera “G. Martino” aderisce all’iniziativa “Save your skin”, promossa dalla SIDeMaST (Società Italiana di dermatologia medica, chirurgica, estetica e delle malattie sessualmente trasmesse) e volta a sensibilizzare la popolazione sui rischi che un’esposizione solare incontrollata comporta. In questa occasione, presso l’Uoc di dermatologia dell’Aou G. Martino (pad. H, 4° piano), diretta dal professore Fabrizio Guarneri, sarà possibile effettuare visite gratuite e ricevere informazioni utili.

L’OBIETTIVO

L’obiettivo è quello di focalizzare l’attenzione sul melanoma e sugli altri tumori cutanei, patologie di notevole e purtroppo crescente frequenza, in molti casi anche di significativa gravità clinica. Per effettuare la visita sarà necessario prenotarsi telefonando al numero verde dedicato 800.99.11.26 (operativo dal 15 al 26 maggio dalle 8.30 alle 19.30, compresi i giorni festivi). L’incidenza dei tumori della pelle – spiega il Prof. Guarneri – potrebbe essere fortemente ridotta con l’adozione di poche semplici misure precauzionali preventive; già una regolare auto-osservazione e periodici controlli specialistici consentirebbero di intervenire sulle eventuali lesioni nelle fasi precoci, caratterizzate da prognosi migliori e alti tassi di guarigione.