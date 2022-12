Savoca. 72enne precipita da terrazzamento mentre visita parco tematico - Tempostretto

Grave incidente questa mattina. L'uomo è stato trasportato con l'elisoccorso al Policlinico

SAVOCA – E’ stato trasferito in ospedale con l’elisoccorso il 72enne di Taormina coinvolto in un incidente mentre stava visitando un parco tematico a Savoca. L’uomo non sarebbe in pericolo di vita. L’incidente è avvenuto questa mattina nella frazione Rina. Il 72enne, per cause ancora da accertare, è precipitato da un terrazzamento alto circa tre metri. Nel violento impatto con il suolo ha sbattuto la testa e riportato diversi traumi. Sul posto sono giunte due ambulanze del 118 per prestare i primi soccorsi, mentre un elicottero raggiungeva il campo da calcio della frazione savocese. Da qui il ferito è stato trasferito in codice rosso al Policlinico di Messina. I carabinieri della stazione di S. Alessio hanno avviato accertamenti per stabilire l’esatta dinamica dell’incidente.