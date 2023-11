Savoca. Dalla Regione 100 mila euro per la chiesa di S. Rosalia, "lavori entro l'anno" - Tempostretto

L'edificio sarà sottoposto a manutenzione straordinaria. La soddisfazione del sindaco Stracuzzi: "l'intervento rientra in una strategia più ampia"

SAVOCA – Con l’approvazione del collegato ter da parte dell’Ars è ufficiale un nuovo contributo per il Comune di Savoca, questa volta per la manutenzione straordinaria e l’adeguamento funzionale della chiesa di Santa Rosalia, nella frazione Rina. Al progetto sono stati destinati 100 mila euro. “Questo contributo – sottolinea il sindaco Massimo Stracuzzi – rientra nella strategia di recupero e messa in sicurezza degli enti di Culto savocesi. Dopo la riqualificazione della chiesa di San Francesco di Paola, l’avvio del prossimo cantiere di messa in sicurezza della chiesa di San Nicolò, a Savoca centro, nonché la richiesta presentata i primi giorni di settembre per un nuovo cantiere di lavoro per la chiesa di San Nicola a Contura, questo finanziamento permetterà di riqualificare la chiesa di Santa Rosalia in Rina dopo i recenti lavori di sistemazione dell’antistante ed omonima piazza”. L’obiettivo dell’Amministrazione comunale è quello di avviare i lavori già entro la fine dell’anno. “Questo finanziamento – aggiunge Stracuzzi – premia la capacità politica di un’amministrazione atta a perseguire il cosiddetto bene comune”.

“Desidero ringraziare per conto dell’Amministrazione comunale e della comunità di Savoca e in particolare di Rina – ha invece dichiarato l’assessore Sergio Trimarchi – l’on. Calogero Leanza e Nino Bartolotta per aver sostenuto e ottenuto con proprio emendamento questo importante e simbolico contributo per la chiesa di Santa Rosalia, segno di amicizia e attenzione alle esigenze del territorio e dei piccoli comuni”.

Articoli correlati