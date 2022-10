Savoca. Illuminazione perpetua nei cimiteri, per quest'anno ci pensa il Comune - Tempostretto

Dal 17 ottobre al 2 novembre. Saranno impiegati i dipendenti comunali

SAVOCA – L’amministrazione comunale gestirà in house il servizio di illuminazione perpetua nei cimiteri comunali di Savoca e Rina, impegnando allo scopo personale comunale dal 17 ottobre fino al prossimo 2 novembre. E’ la prima volta che accade nel piccolo centro jonico. I cittadini potranno così stipulare il contratto, corrispondere il relativo canone annuale, chiedere eventuali nuovi allacci o modifiche, contattando direttamente gli uffici comunali, tutti i giorni festivi compresi, anche nella sede della delegazione di Rina Inferiore.

Il sindaco: “Grande passo in avanti”

“Si tratta un grande passo in avanti, anche sotto l’aspetto informatico – ha spiegato il sindaco Massimo Stracuzzi – che vedrà impegnate varie unità che si occuperanno della contrattualizzazione, della bollettazione diretta, dell’archiviazione informatica e soprattutto potranno essere un punto di riferimento per l’utenza che vuole chiarimenti o semplicemente delle modifiche. Devo ringraziare i dipendenti del comune che hanno aderito al progetto senza alcuna remora, offrendo la propria disponibilità a lavorare in giornate festive, ed in particolare il settore tributi e l’ufficio ragioneria che, da giorni, si sono adoperati in tutti gli adempimenti propedeutici”.

Aspetto importante è quello di poter creare una banca dati informatica che consentirà gli aggiornamenti in tempo reale, che verrà gestita dall’area economico finanziaria, diretta da Teodoro Santisi, tra i promotori del progetto, e che sarà un valido supporto all’area tecnica, diretta da Angelina Muscolino, coordinatrice del progetto. “In tal modo – conclude Stracuzzi – l’ufficio tributi, curato da Enzo Bucalo, potrà gestire direttamente anche per il futuro e ciò porterà un vantaggio economico all’ente e soprattutto un adeguato controllo e monitoraggio”.

Gli orari

Gli uffici comunali saranno aperti da lunedì 17 ottobre a mercoledì 2 novembre nelle seguenti modalità:

Da lunedì 17.10.2022 a venerdì 21.10.2022 dalle ore 8.00 alle ore 14.00 presso municipio in Savoca Centro

Martedì 18.10.2022 e giovedì 20.10.2022 dalle ore 8.00 alle ore 14.00 anche presso la delegazione in via Rina Inferiore

Da lunedì 24.10.2022 a venerdì 28.10.2022 dalle ore 8.00 alle ore 14.00 presso municipio in Savoca Centro

Martedì 25.10.2022 e giovedì 27.10.2022 dalle ore 8.00 alle ore 14.00 anche presso la felegazione in via Rina Inferiore

Da sabato 29.10.2022 a mercoledì 02.11.2022 dalle ore 8.30 alle ore 17.30 presso il municipio in Savoca Centro e la delegazione in via Rina Inferiore

Articoli correlati