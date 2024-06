Savoca inaugura il primo Ido point: un passo avanti nelle politiche attive del lavoro

Il centro collinare è il primo comune dell'area a dotarsi di questo innovativo servizio per l'incrocio tra domanda e offerta

SAVOCA – Un importante traguardo è stato raggiunto ieri al Centro Filarmonico di Savoca con la presentazione ufficiale del primo Ido point (incrocio domanda-offerta), frutto della collaborazione recentemente avviata con il Centro per l’Impiego di S. Teresa di Riva grazie alla quale Savoca è diventato il primo Comune dell’area a dotarsi di questo innovativo servizio.

Presenti Agata Di Blasi e Pasquale Nava del Centro dell’Impiego di S. Teresa, Silvio Sergi del Centro dell’Impiego di Giardini Naxos, iAndrea Silvestro del Centro dell’Impiego di Francavilla di Sicilia, la Carmelina Maimone e Valeria Quartarone di Sviluppo Lavoro Italia Spa., oltre ai sindaci dei comuni di Savoca, Antillo, Casalvecchio Siculo, Limina, Roccafiorita e Sant’Alessio Siculo, con i propri referenti Ido point.

Ad aprire i lavori dell’evento, è stato il sindaco del Comune di Savoca, Massimo Stracuzzi, che si è soffermato sull’attività dell’Ido point, la cui sede è nella delegazione comunale e che rappresenta un punto di riferimento per tanti utenti del comprensorio che vengono assistiti passo dopo passo, dalla stesura dei curricula, alla richiesta dello Spid fino alla gestione del colloquio di lavoro, nonché per le imprese che sono seguite nell’elaborazione della scheda per la ricerca di personale.

Infatti, il centro, nonostante sia attivo da poco, ha già raggiunto numerosi utenti, grazie all’attività costante della referente Nunzia Trimarchi che cura attivamente anche la relativa pagina Facebook, seguita attivamente da imprese e persone in cerca di lavoro.

A seguire Agata di Blasi del Centro per l’Impiego di S. Teresa ha introdotto il tema dell’incontro, sottolineando l’importanza della sinergia tra i vari enti per il successo delle politiche attive del lavoro ed evidenziato come l’implementazione degli Ido point rappresenti un passo significativo verso la modernizzazione dei servizi pubblici per l’impiego, con un focus particolare sulla digitalizzazione e l’inclusione di tutti i cittadini nel mercato del lavoro.

Un momento particolarmente significativo è stato l’intervento di Carmelina Maimone di Sviluppo Lavoro Italia, ente in house del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, che ha offerto una panoramica dettagliata sulle politiche attive per il lavoro, enfatizzando come queste siano essenziali per il rilancio dell’occupazione a livello locale e nazionale, ed illustrato il ruolo chiave dei Comuni nella rete territoriale dei servizi per l’impiego, descrivendo come l’Ido point rappresenti un tassello fondamentale per il raccordo tra domanda e offerta di lavoro. Dopo avere sottolineato il ruolo multidimensionale dei Comuni nel sistema delle politiche attive per il lavoro per favorire l’inclusione socio-lavorativa dei gruppi di cittadini più vulnerabili e supportare l’autoimprenditorialità, l’attenzione è stata dedicata alla collaborazione con le scuole. Carmelina Maimone ha tenuto a precisare come la preparazione degli studenti al mondo del lavoro sia cruciale, soprattutto con l’avvicinarsi delle vacanze estive e ha sottolineato l’importanza dei tirocini estivi, in quanto l’investimento nei giovani e nella loro formazione professionale è un investimento nel futuro del nostro Paese.

Pasquale Nava ha chiuso l’incontro presentando il flusso operativo del sistema Ido point, sottolineando come questo servizio, creato in Sicilia nel 2021 ma implementato pienamente solo dal giugno 2023, rappresenti il core business degli attuali servizi pubblici per l’impiego. Grazie a questo sistema, il Centro per l’Impiego diventa un vero e proprio intermediario tra domanda e offerta di lavoro, facilitando l’incontro tra disoccupati e opportunità lavorative tramite un’efficace strategia di marketing diretto. I Comuni coinvolti continueranno ad operare insieme per migliorare i servizi offerti e creare un ecosistema lavorativo più equo e adattabile alle esigenze della società e del mercato.