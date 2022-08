Savoca. Respinto dal Tar il ricorso della Sicobit, l'Ance: "A sostegno dell'impresa" - Tempostretto

Stop all'attività di lavorazione di conglomerati bituminosi in contrada Mandrazzi. La solidarietà dell'associazione costruttori edili

SAVOCA – Il Tar di Catania ha respinto il ricorso della Sicobit contro la Città metropolitana di Messina e il Comune di Savoca, enti che avevano espresso parere negativo al proseguimento dell’attività di lavorazione di conglomerati bituminosi nello stabilimento di contrada Mandrazzi. L’impresa chiedeva l’annullamento dei provvedimenti emanati lo scorso anno: nello specifico, il rigetto da parte della Città Metropolitana della richiesta di unificazione e concentrazione nell’Autorizzazione unica ambientale delle autorizzazioni già esistenti, con l’obbligo a non svolgere alcuna attività lavorativa, e il parere dell’Ufficio tecnico comunale di Savoca che non ha riconosciuto la compatibilità urbanistica dell’area in cui sorge lo stabilimento.

Ance: “Al fianco della Sicobit”

Sulla vicenda è intervenuta con una nota l’Ance Messina, associazione dei costruttori edili a cui la Sicobit è associata. Già giugno 2021, Ance era intervenuta a sostegno della impresa e a tutela dei lavoratori a rischio. “Non entriamo nel merito della vicenda – spiega il presidente Pippo Ricciardello – ma serve, immediatamente, l’apertura di un tavolo di confronto tra l’azienda e gli enti coinvolti in modo da trovare una soluzione compatibile con gli interessi dell’azienda e di decine di famiglie coinvolte. Siamo pronti – aggiunge Ricciardello – ad offrire anche noi sostegno, insieme alle forze sindacali, perché si tratta di un provvedimento che dovrà essere profondamente rivisto, ridando serenità a un imprenditore al quale non può essere negato il diritto a fare il proprio mestiere, senza avere alcuna responsabilità nel merito”.

Cgil: “Tutelare i lavoratori”

Anche la Fillea Cgil ha fatto sentire la propria voce con una richiesta di incontro urgente al Prefetto di Messina, segnalando “la grave crisi occupazionale che coinvolgerà circa 50 lavoratori, tra diretti e indiretti, impegnati presso la Sicobit”. “Tale crisi – scrive il sindacato – è la conclusione peggiore di un lungo, e spesso contraddittorio, iter autorizzativo relativo al sito in cui insiste l’azienda, che la Città Metropolitana ha definito come area ad esclusiva destinazione agricola”. La Fillea Cgil ritiene “necessario scongiurare il rischio che a pagare il prezzo di tale scelta siano i lavoratori che – in assenza di interventi immediati – saranno licenziati nei prossimi giorni, senza nessuna futura prospettiva occupazionale e con il rischio concreto di fortissime tensioni sociali”.

