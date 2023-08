"Savoca saperi e sapori", progetto di promozione del territorio finanziato dalla Regione - Tempostretto

La manifestazione si svolgerà a fine settembre. Il Comune ha ottenuto i fondi partecipando ad un bando regionale

SAVOCA – Si svolgerà a fine settembre, esattamente nei giorni 23 e 24, la manifestazione “Savoca – Saperi e sapori” organizzata dall’amministrazione savocese. Il Comune jonico riceverà dalla Regione un finanziamento 7mila e 200 euro che andranno a sommarsi ad una quota di cofinanziamento di 3mila e 300 euro. L’obiettivo è stato centrato dall’Amministrazione Stracuzzi partecipando al bando “La Sicilia che Piace”, promosso dall’assessorato regionale delle Attività produttive che ha finanziato con circa 400 mila euro 42 progetti in tutta l’Isola.

“Sostenere le iniziative che hanno lo scopo di promuovere i luoghi siciliani – ha affermato l’assessore alle Attività Produttive Edy Tamajo – è da salutare sempre positivamente. Questo bando, rivolto ai Comuni, è un esempio concreto di valorizzazione del territorio, delle aree interne, periferiche e non. Una proposta di promozione e marketing territoriale della bellezza”. L’assessorato regionale ha ritenuto ammissibile in graduatoria il progetto promosso dal Comune di Savoca, che si è piazzato al 27° posto assoluto in Sicilia e al 1° posto nel Distretto Turistico di Taormina.

Soddisfazione è stata espressa dal sindaco Massimo Stracuzzi e dall’assessore con delega alle Attività produttive e all’Agricoltura, Sergio Trimarchi: “Un risultato che ci permette, con un’iniziativa di valore, di promuovere il nostro territorio e, in particolare, le filiere dell’agricoltura e dell’artigianato che in Savoca vantano delle note eccellenze”. “Savoca – Saperi e Sapori” si svolgerà il 23 e 24 settembre e prevede la presenza di stand, laboratori, momenti di divulgazione dei saperi e di musica tradizionale, sempre all’insegna della più autentica sicilianità.