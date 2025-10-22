 Scappa dai domiciliari e lascia in casa un ordigno incendiario. 45enne rintracciato e arrestato

Redazione

mercoledì 22 Ottobre 2025 - 11:20

Per mettere in sicurezza il dispositivo è stato necessario l’intervento degli artificieri e dei vigili del fuoco, mentre il condominio è stato temporaneamente evacuato

Era ai domiciliari nella sua casa di Pace del Mela per minacce all’ex convivente e tentativo di incendiarle l’auto.

Scattato l’allarme del braccialetto elettronico, i carabinieri sono andati in casa del 45enne e hanno trovato un ordigno incendiario, poi messo in sicurezza dagli artificieri e dai vigili del fuoco. Durante le operazioni di bonifica, i residenti del condominio sono stati fatti evacuare per precauzione.

Le ricerche, anche con elicottero, sono state fatte a Pace del Mela e nei centri limitrofi. Ieri pomeriggio l’uomo è stato rintracciato in un casolare in area rurale tra Condrò e Gualtieri Sicaminò. Una volta scoperto non ha opposto resistenza ed è stato arrestato e portato al carcere di Barcellona, in attesa di decisione del giudice.

