Saponara. Disposto il trasferimento del parroco di Scarcelli e Cavaliere: i fedeli non ci stanno

Don Enrico sarà trasferito, ma la comunità chiede all'Arcivescovo di ripensarci: "è un punto di riferimento, anche per coloro che non credono"

SAPONARA – Fronte unito da parte dei fedeli della Comunità dei Santi Sebastiano e Antonio Da Padova, delle frazioni di Scarcelli e Cavaliere a Saponara, per chiedere che Don Enrico rimanga alla guida della parrocchia.

Ha lasciato stupiti i fedeli la decisione di trasferire presso un altra sede Don Enrico. Una decisione che ha spinto l’intera comunità a scrivere una lettera all’arcivescovo Giovanni Accolla, nella quale si chiede un ripensamento.

«Don Enrico -scrivono i fedeli- sin dal primo giorno in cui è entrato nella nostra collettività ha sempre avuto un atteggiamento inclusivo nei confronti di tutti. Atteggiamento che lo ha portato ad essere un riferimento, non solo per coloro che frequentano la chiesa ma, soprattutto, per coloro che non credono».

Don Enrico è arrivato a Saponara nel 2011 proprio dopo l’alluvione che ha duramente colpito il paese, lasciando una profonda ferita nell’intera comunità. Un periodo difficile per approcciarsi con una nuova comunità di fedeli, ma Don Enrico -spiegano i parrocchiani- si è saputo far apprezzare e ha avviato numerose iniziative, tra cui la creazione dell’oratorio che è ormai divenuto principale luogo d’aggregazione per le frazioni di Scarcelli e Cavaliere.

«Siamo consapevoli che un sacerdote non possa rimanere a vita in una parrocchia -proseguono i fedeli- ma sarebbe importante che ci rimanesse per un tempo sufficiente, affinché i piani in corso di attuazione possano proseguire indipendentemente dalla sua presenza».

I parrocchiani hanno quindi concluso chiedendo un maggior confronto con la comunità, affinché decisioni di questo tipo possano essere prese ascoltando anche il parere dei fedeli.