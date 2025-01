“Scarico di fogna in spiaggia, perché l’Amam non interviene?”

Uno scolo di fogna in spiaggia tra S.Agata e Contemplazione che andrebbe eliminato al più presto

MESSINA – Segnalazione WhatsApp al 366.8726275: “Sulla spiaggia tra Contemplazione e S.Agata c’è uno scolo di fogna in spiaggia. Ho avvisato l’Amam che mi ha detto di conoscere la situazione, rispetto alla quale, peraltro, aveva già ricevuto segnalazioni provenienti da più parti. Di interventi per sistemare il problema, però, non se ne parla. Ho chiamato anche la polizia municipale che mi ha detto di non avere competenze in materia. A questo punto ho deciso di rivolgermi a voi di Tempostretto, che siete la nostra voce, con la speranza che la questione, davvero incresciosa, si possa risolvere presto”.

Abbiamo segnalato al presidente dell’Amam Paolo Alibrandi, che ha assicurato un intervento in tempi rapidi.

Articoli correlati