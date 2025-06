Scempio a Campo Italia, “nessuno interviene” VIDEO

Luoghi meravigliosi della città deturpati da incivili che abbandonano indisturbati cataste di rifiuti ingombranti di ogni genere

MESSINA – Segnalazione WhatsApp al 366.8726275: “Mi ritrovo a segnalare nuovamente il degrado situato al Campo Italia (S. S. Annunziata). Nonostante la mia segnalazione e il vostro articolo, ad oggi 31/05 non sono stati presi provvedimenti. Il Comune e la Forestale a quanto pare non sono interessati al nostro verde. Con la venuta dell’estate e con i vari incendi che ogni anno sorgono nel nostro territorio perché non intervengono per prevenire? Vi ringrazio per il lavoro che fate. Distinti saluti da una cittadina che tiene alla propria Messina”.

Nella precedente segnalazione, nel denunciare l’abbandono di rifiuti e suppellettili a Campo Italia, la lettrice scriveva : “Un bel posto nella natura con un un panorama meraviglioso che viene distrutto, deturpato dalle mani di soggetti ignobili. Mi vergogno di certi messinesi che ancora rovinano la nostra città.” Condividiamo parola per parola.