Schiacciato da una piattaforma di cemento, 23enne muore a Paola

Il giovane era a lavoro nello stabilimento balneare teatro della tragedia. Secondo i primi accertamenti era un operaio in nero

Paola – Emergono i primi dettagli relativi ala tragedia avvenuta sul lungomare di Paola, dove un giovane ha perso al vita mentre lavorava all’allestimento di una struttura balneare. Dai primi accertamenti non emergono rapporti di lavoro regolari tra la vittima e la struttura. Il sospetto è quindi che fosse impiegato in nero, tra i lavoratori impegnati in vista dell’apertura della stagione turistica.

Tragedia a Paola, chi è la vittima

La vittima della tragedia è un 23enne di origini senegalesi, residente da tempo nel centro calabrese. Subito dopo l’incidente sono stati avvisati i soccorsi e il personale del 118, giunto sul posto, ha tentato di rianimare il ragazzo, per il quale però non c’è stato niente da fare. La Procura della Repubblica di Paola ha aperto l’inchiesta e ipotizza al momento l’omicidio colposo. L’indagine potrebbe portare ai primi avvisi di garanzia a breve.

23enne morto sul lavoro: la dinamica dell’incidente

Sul posto anche i Vigili del Fuoco e la Polizia, a lavoro per ricostruire la dinamica dell’incidente. Stando alla prima ricostruzione pare che il 23enne era impegnato nelle operazioni di traino di una piattaforma per le docce quando il cavo si è staccato, provocando il cedimento di una colonna in cemento che lo ha schiacciato. Il ragazzo è morto sul colpo. Il giovane era alloggiato in una struttura di accoglienza per migranti a San Francesco.