Schlein, pranzo dem a Furci dopo manifestazione no Ponte. E viaggio in aereo con Salvini

A tavola con la segretaria nazionale del Pd. Conversazione politica tra antipasti di pesce, maccheroni e paccheri…

di Carmelo Caspanello

Dopo la manifestazione per dire no al ponte a Torre Faro, la segretaria nazionale del Pd Elly Schlein è stata a pranzo in un noto locale al centro di Furci Siculo. Con lei, il segretario regionale Anthony Barbagallo, Domenico Siracusano, del coordinamento provinciale); la parlamentare nazionale ennese, eletta a Messina, Stefania Marino; il senatore Antonio Nicita (siracusano, il cui padre era originario della provincia di Messina), Giacomo D’arrigo e Antonella Russo, della segreteria regionale; il deputato regionale Calogero Leanza, Armando Hyerace del coordinamento provinciale e l’onorevole Marco Sarracino, responsabile per il mezzogiorno Dem.

I maccheroni e il saluto del sindaco leghista

Elly Schlein ha mangiato solo un antipasto rustico e maccheroni alla Norma. Gli altri commensali hanno preferito antipastini di pesce, caponata, sarde a beccafico, alici marinate insalata di polpo e cocktail di gamberi. E come primo uno dei cavalli di battaglia dello chef, Onofrio Triolo: paccheri con pesce spada melanzane e finocchietto selvatico. “Non è stato un momento… radical chic”, tengono tutti a precisare. Nel corso del pranzo, il sindaco di Furci Matteo Francilia (consigliere a Palazzo Chigi del vice premier), ha salutato la segretaria nazionale dem. Era di ritorno da Catania, per la precisione da Belpasso, frazione Piano Tavola, dove si trovava con il ministro Matteo Salvini per l’inaugurazione dei lavori del primo lotto della tratta metropolitana che collegherà Misterbianco a Catania. Il sindaco di Furci Siculo, da noi contattato, ha sottolineato “l’importanza del rispetto al di là delle differenze politiche” criticando “gli attacchi recenti, ideologici e strumentali, verso il progetto del ponte e del ministro Salvini” e promuovendo “un atteggiamento costruttivo anche in caso di disaccordo”. Ha definito il suo saluto alla segretaria dem “un gesto naturale di civiltà” ed ha auspicato “che sia preso come esempio di comportamento rispettoso spesso purtroppo non adottato nei confronti del ministro Salvini. Noi siamo per la costruzione di opere pubbliche, purtroppo loro no”. La segretaria nazionale del Pd dal canto suo ribadisce che “il progetto del ponte è sbagliato e dannoso”.

Il viaggio in aereo e il saluto di Salvini

Il ministro e la segretaria Dem questa mattina hanno viaggiato sullo stesso aereo da Roma a Catania. “Ci siamo salutati – ha detto a Belpasso Salvini – si possono avere posizioni diverse, come ad esempio sul Ponte, ma il rispetto della persona viene prima di ogni cosa”. Tornando al pranzo, Elly Schlein era seduta al centro della tavolata, vicina al segretario regionale. Domenico Siracusano e Armando Hyerace agli opposti del tavolo. Il clima è sereno. Si parla di salario minimo e politica regionale. Lo chef Onofrio Triolo si è detto sorpreso quando ha visto entrare la segretaria nazionale Dem: “Hanno chiamato di mattina prenotando un tavolo. Non immaginavo di trovare nel mio locale Elly Schlein, sono rimasto sorpreso. Sono contento che abbia apprezzato il nostro lavoro e le nostre specialità”.

La Conferenza di Caltanissetta

Alle 15, 40, conclusosi il pranzo, Elly Schlein si è soffermata dinanzi al locale, dirimpetto piazza S. Cuore. Una agente della locale Polizia municipale la riconosce, ma in un primo momento pensa di sbagliarsi. Si sorridono. Giusto qualche minuto. E poi la segretaria ha ripreso il suo viaggio dirigendosi verso Caltanissetta per partecipare alla Conferenza programmatica del Pd, portando avanti il dibattito su questioni cruciali per il Mezzogiorno, tra cui la complessa tematica dell’autonomia regionale.