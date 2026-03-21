 Due terremoti di magnitudo 4.6 e 4.3 nella notte alle Eolie. Avvertiti da Messina a Palermo

Due terremoti di magnitudo 4.6 e 4.3 nella notte alle Eolie. Avvertiti da Messina a Palermo

Marco Ipsale

Due terremoti di magnitudo 4.6 e 4.3 nella notte alle Eolie. Avvertiti da Messina a Palermo

Tag:

sabato 21 Marzo 2026 - 06:30

Epicentro in mare ad ovest di Alicudi, in corrispondenza del confine tra le due province

Una notte di forte apprensione ha scosso l’arcipelago delle Eolie e gran parte della fascia tirrenica da Messina a Palermo. Due distinte scosse di terremoto, a brevissima distanza l’una dall’altra, sono state registrate dai sismografi dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv) nelle prime ore di sabato 21 marzo.

La sequenza sismica

Il primo evento, il più intenso, si è verificato alle 2:46 ora italiana con una magnitudo ML 4.6. L’epicentro è stato localizzato pochi chilometri a ovest di Alicudi, a una profondità di 29 chilometri. Tre minuti dopo, alle 2:49, la terra è tornata a tremare con una seconda scossa di magnitudo ML 4.3, questa volta con un ipocentro più superficiale, individuato a circa 11 chilometri di profondità in un punto molto vicino.

Avvertito dalla popolazione

Nonostante l’ora notturna, sono state tante le segnalazioni sui social e le chiamate ai centralini delle forze dell’ordine e dei Vigili del Fuoco. Molte persone sono state svegliate dal sussulto prolungato, tipico dei terremoti che si originano nel bacino tirrenico.

Vista la distanza dalla costa e la profondità dei due sismi, non si segnalano danni a persone o cose. Nelle ore seguenti si sono registrate oltre dieci repliche ma di bassa magnitudo, compresa tra 2.1 e 3.0.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

Eventi Gran Mirci. Emozioni che restano
Il trumpismo, le destre e la guerra globale permanente
Messina si prepara all’evento “Atarashi”: 8 ore di musica elettronica al tramonto in riva allo Stretto
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED