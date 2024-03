Scilla. Crolla una palazzina, per fortuna disabitata, nel centro storico

Non si sono registrati feriti perchè per fortuna al momento del crollo della palazzina nel vicolo non c'era nessuna persona

SCILLA. Grande paura nel centro storico di Scilla. Nella giornata di ieri una palazzina, per fortuna disabitata, è crollata. I residenti, appena sentito il boato hanno subito lanciato l’allarme e sul posto sono arrivati i carabinieri, i Vigili del fuoco, gli agenti della Polizia locale e un tecnico del Comune. L’area è stata messa in sicurezza, mentre le persone delle abitazioni limitrofe, sono state evacuate a scopo precauzionale e per consentire le operazioni di sgombero delle macerie. Il crollo ha arrecato danni anche ad alcune abitazioni vicine.