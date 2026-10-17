Messina. “Sversamenti fognari sulla spiaggia del villaggio Unrra Casas” VIDEO

L'associazione #isamupubbirazzu: "Da decenni la fogna fuoriesce indisturbata e nessuno interviene"

MESSINA – Un rigagnolo maleodorante attraversa la spiaggia del villaggio Unrra Casas. La situazione è stata denunciata con un video dell’associazione di volontariato #isamupubbirazzu Contesse Messina. “Da decenni subiamo questa situazione – spiega il presidente Alessandro Brigandì – gli abitanti che vivono fronte letto del torrente trascorrono giornate intere con porte e finestre chiuse causa mal odore della fogna che scende indisturbata”. Brigandì sottolinea la presenza di “tantissimi sversamenti in mare di acque nere, in tutta la litoranea, in contrapposizione totale alla bandiera blu”.

“Quest’anno, da maggio a settembre, a Messina città e zona tirrenica – dice Brigandì – il mare è stato invaso da liquami e rifiuti poco affidabili per la salute del cittadino. Noi, presenti in questa spiaggia giornalmente, nonostante il divieto di balneazione, attendiamo ancora la bonifica della spiaggia, la risoluzione degli sversamenti fognari e lo smantellamento delle strutture ex Samar”.