 Messina. "Sversamenti fognari sulla spiaggia del villaggio Unrra Casas" VIDEO

Messina. “Sversamenti fognari sulla spiaggia del villaggio Unrra Casas” VIDEO

Gianluca Santisi

Messina. “Sversamenti fognari sulla spiaggia del villaggio Unrra Casas” VIDEO

sabato 17 Ottobre 2026 - 07:30

L'associazione #isamupubbirazzu: "Da decenni la fogna fuoriesce indisturbata e nessuno interviene"

MESSINA – Un rigagnolo maleodorante attraversa la spiaggia del villaggio Unrra Casas. La situazione è stata denunciata con un video dell’associazione di volontariato #isamupubbirazzu Contesse Messina. “Da decenni subiamo questa situazione – spiega il presidente Alessandro Brigandì – gli abitanti che vivono fronte letto del torrente trascorrono giornate intere con porte e finestre chiuse causa mal odore della fogna che scende indisturbata”. Brigandì sottolinea la presenza di “tantissimi sversamenti in mare di acque nere, in tutta la litoranea, in contrapposizione totale alla bandiera blu”.

“Quest’anno, da maggio a settembre, a Messina città e zona tirrenica – dice Brigandì – il mare è stato invaso da liquami e rifiuti poco affidabili per la salute del cittadino. Noi, presenti in questa spiaggia giornalmente, nonostante il divieto di balneazione, attendiamo ancora la bonifica della spiaggia, la risoluzione degli sversamenti fognari e lo smantellamento delle strutture ex Samar”.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

Luci, ombre, azione! Torna il Cineclub dei Piccoli, quattro giorni di magia al Cinema Lux
Lavori sul costone, la A18 sarà chiusa tra Giardini Naxos e Taormina
Sciopero dei trasportatori, oggi chiuse tutte le isole ecologiche cittadine
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED