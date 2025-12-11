 Sciopero generale, Caronte & Tourist predispone i servizi minimi per il 12 dicembre

Redazione

giovedì 11 Dicembre 2025 - 17:23

Stretto di Messina e isole minori. Il Guppo comunica le navi in servizio in occasione della protesta della Cgil contro la legge di bilancio

MESSINA – In previsione dello sciopero generale di venerdì 12 dicembre, proclamato da Cgil con l’adesione della federazione di categoria Filt-Cgil contro la Legge di bilancio 2026, il Gruppo Caronte & Tourist ha predisposto lo schema dei servizi minimi. Servizi da assicurare nelle ventiquattr’ore di sciopero (dalle ore 00:00 alle ore 23:59) nello Stretto di Messina e da e per le isole minori, individuando navi e
lavoratori comandati.
Nello specifico, Caronte & Tourist comunica che saranno in servizio nello Stretto almeno due navi tra Rada San Francesco e Villa San Giovanni (con partenze ogni quaranta minuti) e una nave tra Tremestieri e Villa San Giovanni (con partenze ogni due ore).
Per quanto concerne invece le isole minori, saranno in servizio tre navi da e per le Eolie; due navi (per tre linee) da e per le Egadi; una nave da e per le Pelagie; una nave da e per Ustica; una nave da e per Pantelleria.

