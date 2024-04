“Sciopero generale per Vincenzo Franchina e tutti i morti sul lavoro”

Presidio davanti a piazza Unione europea, alle 10, di Cgil e Uil Messina

MESSINA – Cgil e Uil in memoria di Vincenzo Franchina e tutti i morti sul lavoro. “Nell’ambito dello sciopero generale di giovedì 11 aprile, articolato in 4 ore per tutti i settori privati e di 8 ore per l’edilizia, proclamato per rilanciare il tema della salute e sicurezza al fine di raggiungere Zero morti sul Lavoro, il presidio di oggi alle ore 10 in piazza Unione Europea, a Messina, assume un valore fortemente simbolico. L’obiettivo è una giusta riforma fiscale e un nuovo modello sociale di fare impresa. Abbiamo deciso di dedicare la giornata di mobilitazione alla memoria e al ricordo di Vincenzo Franchina, lo sfortunato lavoratore di Sinagra morto nell’ennesima strage avvenuta a seguito dell’esplosione della centrale di Suviana, e di tutti i morti sul lavoro”, hanno dichiarato Pietro Patti e Ivan Tripodi, segretari generali di Cgil e Uil Messina.

“La mattanza non si ferma e le responsabilità del silenzio del governo nazionale sul tema della salute e sicurezza sono enormi. Dobbiamo, infatti, registrare che, nonostante la strage che quotidianamente miete vittime innocenti, nel solo anno 2023 in Italia sono morti sul lavoro 1.041 lavoratori, i provvedimenti assunti dal governo Meloni sono assolutamente insufficienti poiché, evidentemente, non si vuole affrontare con forza, decisione e convinzione una tematica che si è, ormai, trasformata in un dramma sociale. E’ inammissibile uscire di casa per andare a lavorare e perdere la vita. Anche per questo domani scenderemo in piazza, a Messina e in tutta Italia, e rilanciamo una piattaforma basata su questioni e proposte di buon senso che riguardano la vita quotidiana delle persone e dei lavoratori. L’appuntamento è a Piazza Unione Europa lle ore 10”, hanno evidenziato Patti e Tripodi.

