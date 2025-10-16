Sciopero nazionale, domani a Messina possibili disservizi nella raccolta dei rifiuti

Il Comune invita i cittadini a esporre i rifiuti solo se strettamente necessario, evitando di conferire materiali in piccole quantità o non urgenti
MESSINA – Domani, venerdì 17 ottobre, a causa dello sciopero nazionale indetto dalle sigle sindacali, i servizi di raccolta, trasporto e spazzamento dei rifiuti potrebbero subire ritardi o disservizi, in considerazione della prevista alta adesione dei lavoratori allo sciopero del comparto.
MessinaServizi garantirà comunque i servizi minimi essenziali, assicurando la massima collaborazione con i cittadini. Il Comune invita la cittadinanza a esporre i rifiuti solo se strettamente necessario, evitando di conferire materiali in piccole quantità o non urgenti, al fine di limitare i disagi e facilitare le operazioni di raccolta.