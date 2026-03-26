 Lungomare del Ringo, ecco il progetto per l'estensione

Lungomare del Ringo, ecco il progetto per l’estensione

Redazione

Lungomare del Ringo, ecco il progetto per l’estensione

giovedì 26 Marzo 2026 - 09:30

Presentato in V Municipalità

E’ stato presentato al Consiglio della V Circoscrizione il progetto di riqualificazione dell’area adiacente al lungomare del Ringo.

“Un passo significativo per il futuro del territorio, frutto di un lavoro sinergico tra istituzioni” – dice il presidente della V Circoscrizione, Raffaele Verso.

Il progetto prevede la bonifica e l’abbattimento dell’ex mobilificio, restituendo decoro e funzionalità a uno spazio da troppo tempo in stato di abbandono. Oltre alla realizzazione di un anfiteatro, sono previste un’area relax di 130 metri quadri, un’area giochi per bambini, percorsi ciclopedonali, un’area fitness e uno spazio dedicato alla socialità di 100 metri quadri. Un progetto organico che valorizza il waterfront e rafforza il legame con il vicino Museo, anche attraverso l’inserimento di opere provenienti dal polo museale.

“Si tratta di un risultato importante – conclude il presidente Verso –, che dimostra come il dialogo e la collaborazione possano tradursi in azioni concrete a beneficio della comunità”.

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