Messina, l’ex Fiera ora è un parco fronte mare VIDEO

Lavori finiti, ora il collaudo. Aprirà a giugno

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – L’ex Fiera di Messina ora è un parco fronte mare. I lavori si sono conclusi, i prossimi mesi saranno dedicati al collaudo dell’opera e l’apertura è prevista per il mese di giugno. Il progetto è dell’Autorità di sistema portuale dello Stretto (Adsp).

Ecco il nuovo parco

Giochi inclusivi, campo da basket, aree per il fitness, per il relax e per i cani. Il nuovo parco è stato progettato pensando a tutte le tipologie di cittadini, dai bambini, alle famiglie, agli sportivi e agli anziani.

Nuovi impianti sportivi

Nella parte nord del parco è stato realizzato un nuovo impianto sportivo. Un campo in cui giocare a basket guardando il mare. Una posizione privilegiata per gli appassionati della pallacanestro. Ma anche per chi ama fare sport all’aria aperta. Sono state realizzate, infatti, due aree per il fitness. Una per l’allenamento a corpo libero, su dei tappetini antitrauma, e una dotata di attrezzi per lo sport.

L’area giochi inclusiva e la spiaggetta accessibile

Sono state progettate e realizzate due aree giochi, di cui una inclusiva. Scivoli, altalene, giochini a dondolo, tutto posizionato su un apposito tappetino antitrauma. Inoltre c’è un accesso diretto alla spiaggetta vicina. Tramite un’ampia scalinata o una passerella accessibili, infatti, si può raggiungere la piccola spiaggia adiacente al torrente Giostra. Si tratta di una zona non balneabile, appunto perché molto vicina al torrente, ma può essere utilizzata come solarium o semplicemente per una passeggiata sulla sabbia.

Aree relax e cani

Sparse sul grande prato ci sono diverse sedute. Moltissime panchine costeggiano il lungo sentiero e sotto il grande albero monumentale sono stati posizionati tavoli e panche in cemento per il pic-nic. E proprio accanto, nell’ingresso nord del parco, è stata realizzata un’area di sgambamento per i cani. Una zona recintata in cui poter lasciare liberi i propri animali. Anche i bagni sono stati ristrutturati.

Vedi qui la galleria fotografica del nuovo parco