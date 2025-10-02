 Sciopero per Gaza, i servizi minimi assicurati domani nello Stretto

Sciopero per Gaza, i servizi minimi assicurati domani nello Stretto

Redazione

Sciopero per Gaza, i servizi minimi assicurati domani nello Stretto

giovedì 02 Ottobre 2025 - 18:25

Disagi in vista per lo stop di 24 ore proclamato da Cgil e Usb

MESSINA – In previsione dello sciopero generale di venerdì 3 ottobre proclamato dalle organizzazioni sindacali Cgil e Unione Sindacati di Base in difesa della Flotilla, dei valori costituzionali e per Gaza, il Gruppo Caronte & Tourist ha predisposto lo schema dei servizi minimi da assicurare nello Stretto di Messina e da e per le isole minori individuando navi e lavoratori comandati. 

Nello specifico, Caronte & Tourist comunica che nelle ventiquattro ore di sciopero (dalle ore 00:00 alle ore 23:59) saranno in servizio nello Stretto due navi tra Rada San Francesco e Villa San Giovanni e una nave ogni due ore tra Tremestieri e Villa San Giovanni.

Per quanto concerne invece le isole minori, saranno in servizio tre navi da e per le Eolie; due navi da e per le Egadi; una nave da e per Ustica; una nave da e per Pantelleria; una nave da e per le Pelagie Ulteriori informazioni saranno disponibili online sul sito del Gruppo Caronte & Tourist, mentre messaggi informativi saranno trasmessi a bordo delle navi in servizio.

