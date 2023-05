Sciotto frena: no all'offerta di Mannino per il Messina - Tempostretto

Le sorti del club restano in bilico. Il presidente rifiuta la proposta ritenuta non conforme ma lascia aperta la porta per una "trattativa seria"

MESSINA – Fumata grigia nella trattativa per la cessione del Messina che vede protagonisti da una parte l’attuale presidente, Pietro Sciotto, e dall’altra uno dei due imprenditori che si è avvicinato al club, Fabrizio Mannino. Nonostante tra loro ci sia il sindaco Federico Basile a fare quasi da mediatore, così come nell’altra trattativa con l’imprenditore Manuele Ilari, sembra che tra il patron e Mannino non si sia arrivati, almeno per ora, al punto. L’imprenditore avrebbe presentato un’offerta che sfiora i 3 milioni di euro, tra la somma per l’acquisizione e i fondi (circa un milione) spalmati tra stipendi, contributi e oneri fiscali da versare prima dell’iscrizione stessa.

Sciotto pronto a una nuova trattiva

Salta, per ora, la due diligence. Ma nella lettera che Sciotto avrebbe inviato in risposta alla pec di Mannino, ricevuta anche dagli uffici del sindaco, si legge che il presidente giallorosso rifiuta la proposta, ritenuta “non conforme” ma resta aperto a una ulteriore trattativa per portare “risultati” a entrambe le parti. Restano da capire soprattutto i tempi. La fumata grigia di oggi lascia uno spiraglio aperto, ma la data di scadenza per formalizzare l’iscrizione è ogni ora sempre più vicina.