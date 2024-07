Sciotto risponde a Pergolizzi: “Sì all’incontro ma adesso non posso”

Il presidente dell'Acr ha inviato una lettera al presidente del Consiglio comunale: "Ogni mio atto presente e futuro finalizzato al bene del nostro amato Messina"

MESSINA – La società Acr Messina ha diffuso la lettera aperta del presidente Sciotto indirizzata al presidente del consiglio comunale Pergolizzi. Il presidente ringraziando il politico per le sue parole di apprezzamento ha chiarito di non poter essere disponibile al momento per un incontro per motivi di salute. Lo stesso Pergolizzi lo aveva invitato a chiarire in merito alle tante voci che stanno circolando negli ultimi giorni.

La lettera di Sciotto

“Carissimo presidente. Desidero preliminarmente ringraziarLa per le parole di apprezzamento che ha usato nei miei confronti, particolarmente gradite in questo difficile periodo della mia vita. La ringrazio, altresì, per il garbo istituzionale con il quale ha manifestato la volontà di volermi incontrare per affrontare la tematica riguardate il futuro dell’Acr Messina e, sul punto, sento il dovere di rassicurarLa”.

“L’Acr Messina è nel mio cuore e nei pensieri da sempre – prosegue la lettera di Sciotto – ed in particolare da quando sette anni fa ho intrapreso questa difficile ma entusiasmante avventura; ogni mio atto, passato, presente e futuro è sempre finalizzato alle migliori scelte possibili per i nostri amati colori giallorossi. Per quanto riguarda, invece, la Sua richiesta di incontro devo purtroppo, in questa fase, declinare il Suo cortese invito perché, come è noto a tutti, sono reduce da un delicato intervento chirurgico che mi impone una lunga degenza”.

“Il mio stato di salute, unito alle raccomandazioni dei medici, non mi consente di lasciare casa se non per recarmi in ospedale per le ulteriori necessarie cure. Tuttavia, non appena sarò in condizione di salute ottimale sarà mia cura contattarLa per fissare l’incontro richiesto. Colgo l’occasione per anticiparLe che da parte mia c’è la volontà di affrontare, con lo spirito della massima collaborazione, la tematica riguardante il presente ed il futuro dell’Acr Messina” conclude la lettera.

