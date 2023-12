Scolaresca bloccata da auto parcheggiata all'angolo del marciapiede - Tempostretto

Il nuovo comandante della polizia municipale, Maurizio Cannavò, chiamato ad impostare presto un'azione di contrasto all'inciviltà diffusa

Segnalazione WhatsApp al 366.8726275: “Un posteggio in via 24 Maggio. La scolaresca va al teatro tra questi sentieri cittadini”.

Il parcheggio selvaggio è una vera e propria piaga. Spiace che questa volta a farne le spese sia una scolaresca, bloccata nel suo transito verso il teatro da una macchina parcheggiata all’angolo del marciapiede. Speriamo che il nuovo comandante della polizia municipale, Maurizio Cannavò si renda conto presto della situazione che è stato chiamato ad affrontare.

A Messina l’indisciplina e la maleducazione di tanti automobilisti rende la vita impossibile ai pedoni e ai disabili che si devono districare tra auto lasciate sui marciapiedi, davanti agli scivoli e, come nel caso segnalato, agli angoli delle strade. Non chiediamo un agente per ogni marciapiede ma un’azione di contrasto all’inciviltà diffusa che sia intelligente, efficace e in grado di indurre, finalmente, comportamenti rispettosi delle regole.