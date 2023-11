Ma si può arrivare a tanto nell'impunità assoluta? Ci risponda, sindaco Basile - Tempostretto

La polizia municipale deve fare sentire di più la sua presenza sul territorio. La segnalazione di un lettore

A Messina, purtroppo, sono in tanti a non vergognarsi più di nulla e a posteggiare senza alcun rispetto per le regole e i diritti altrui. Certo lo scivolo del marciapiede avrà agevolato la manovra della Porsche parcheggiata in pieno marciapiede. Solo che non è stato installato per questo ma per favorire il cammino dei disabili e dei bambini in carrozzella. Troppo difficile da capire per chi è oscurato nel ragionamento dall’egoismo e dalla maleducazione.

La polizia municipale deve farsi sentire

Ma devono per forza avere ragione persone come queste? E’ possibile vedere una città ordinata e a misura della mobilità dei più deboli? Lo chiediamo al sindaco Basile, negli ultimi tempi impegnato nel rinnovo dei vertici della polizia municipale. Le problematiche di organico vengono sempre invocate come un mantra per giustificare il debole presidio del territorio. Bisogna dire, però, che, con lo stesso numero di operatori, qualche tempo fa si è intravisto qualche segnale di miglioramento, insufficiente ma incoraggiante. Ultimamente, invece, sembra essere tornati alla fase in cui sulla polizia municipale non si poteva contare al fine di garantire una copertura adeguata dei servizi, con particolare riferimento alla gestione della mobilità. Forse la fase di transizione tra il vecchio e il nuovo comandante è durata troppo a lungo. Adesso, comunque, la fase di incertezza è superata e il nuovo comandante Cannavò è chiamato a dimostrare le sue qualità da subito senza attendere l’assunzione dei cento nuovi agenti che dovrebbero arrivare con il concorso annunciato per fine anno.