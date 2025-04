Scommesse on line, agenzie e affari anche sulla costa dei Nebrodi

Nuovi guai giudiziari per il santagatese Angelo Repoli, le dichiarazioni del pentito Lanzafame, la linea di Brolo e l'affare del villaggio turistico

Messina – C’è anche un capitolo che riguarda la costa dei Nebrodi tra le pagine dell’inchiesta della Gdf di Messina sfociata ieri in 22 arresti per un giro di scommesse on line gestite, secondo l’accusa, dai messinesi Letterio “Lino” Arcolaci e Carmelo Salvo.

La figura di Angelo Repoli

Tra le persone in carcere c’è infatti anche Angelo Repoli, di Sant’Agata Militello. L’uomo era già stato coinvolto e poi prosciolto, nel 2021, nell’indagine di Palermo denominata Game Over. Il 46enne è attivo tra Malta e l’Italia con i portali delle scommesse on line ed ora deve difendersi dall’accusa di aver fatto parte dell’associazione diretta da due messinesi da proprietario delle piattaforme illegali fastbet360, cornerbet360 e vincbet365, date in gestione ai messinesi in cambio dei costi di utilizzo in denaro contante.

Il pentito delle scommesse illegali

Agli atti dell’indagine anche le dichiarazioni di Fabio Lanzafame, diventato nel 2018 collaboratore di giustizia e che ha svelato agli investigatori moltissimi retroscena di questo mondo, anche messinese.

La linea di Brolo e l’agenzia nel villaggio turistico

Tra gli indagati a piede libero figura invece Salvatore Cipriano, 44 anni di Brolo, che i messinesi avrebbero contattato per aprire un’agenzia in un noto villaggio turistico della costa saracena. La sala è stata chiusa dopo un controllo della Gdf di Capo d’Orlando nel 2022 ma già allora i messinesi ragionavano di abbandonare la linea perché, spiegano gli investigatori nelle carte dell’inchiesta, non era considerata abbastanza redditizia e per i rapporti problematici con il titolare del villaggio turistico, malgrado la “mediazione” di Cipriano.