Scomparso da 3 giorni, l'appello della famiglia Zingales per avere notizie di Antonio - Tempostretto

Il 32enne Antonio Zingales si è allontanato da Rocca di Capri Leone il 19 agosto a bordo della sua fiat Bravo bianca

ROCCA DI CAPRI LEONE – E’ il terzo giorno d’angoscia per la famiglia Zingales: Antonio, 32 anni, manca da casa dallo scorso 19 agosto pomeriggio. Quel giorno è uscito di casa a bordo della sua Fiat Bravo bianca e da allora la fidanzata, la sorella e i genitori non hanno più sue notizie: inghiottito dal nulla, sia lui che l’auto. Infruttuose, sino ad ora, le scarse segnalazioni arrivate dopo l’appello sui social. Le ricerche degli organi competenti entrano nel vivo proprio oggi, e su quelle sperano i familiari, noti per un avviato panificio a Capo d’Orlando.

“Antonio torna presto” scrive la sorella Valentina sul suo profilo social, dove campeggiano le foto del ragazzo, alto e con la barba, insieme alle descrizioni del veicolo, che sul lunotto riporta un particolare: un adesivo recante un cuore tra le iniziali A ed M.

Chiunque avesse visto qualcuno che corrisponde alla descrizione e alla foto può segnalarlo sulle pagine dei familiari, alle autorità competenti o al nostro giornale.