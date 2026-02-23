Sconfitta Basket School Messina, Barcellona impresa contro Ragusa

La giornata 21 in B Interregionale regala un solo successo, ma di prestigio, alle messinesi. La nuova classifica vede ora Messina, Milazzo e Barcellona appaiate

La 21ª giornata del campionato di Serie B Interregionale regala una grande sorpresa che coinvolge una squadra messinese. Al PalAlberti infatti il Barcellona ha sconfitto la vice capolista Ragusa con il punteggio di 80 a 72. Successo che porta i longanesi a pari punti con le altre due messinesi, fermate rispettivamente in trasferta a Brindisi e Castellaneta, ma soprattutto fa un favore alla Viola Reggio Calabria che riposava e non subisce l’aggancio in vetta alla classifica da parte della Virtus Kleb.

Nella sconfitta esterna dell’EcoJump Messina Basket School il punteggio finale è stato di 70-63. Ai giallorossi non bastano il dominio a rimbalzo (47-34, con 12 di Warden e 10 di Chakir) e i 18 punti dello stesso Chakir. A pesare, oltre alle basse percentuali dall’arco (6/31 e 19%), sono le 17 palle perse complessive e il solito metro arbitrale da trasferta poco equilibrato. Milazzo paga i soliti blackout in questa stagione, nei quarti centrali accumula uno svantaggio di 23 punti che non può più recuperare. Invece Barcellona dà vita ad una partita molto equilibrata e nota lieta riesce a mettere la testa avanti in tutti e quattro quarti dimostrando grande attenzione per tutto il match.

In classifica come detto Reggio Calabria (30) resta prima senza giocare, Ragusa a due punti, vince Matera (28) che appaia i siciliani al secondo posto. Dietro guadagnano le pugliesi Brindisi (26) e Monopoli e il Catanzaro (24) che staccano il gruppo con le tre messinesi ora appaiate a quota 20 punti. Seguono Castellaneta (18) e Corato (16), in fondo molto lontane Bari (8), Mola e Rende (6) che chiudono il girone.

Bartocci: “Abbiamo difeso forte, bell’intensità”

Il capo allenatore del Barcellona Basket si gode la vittoria, due successi consecutivi per i giallorossi longanesi, Maurizio Bartocci così a fine gara: “Era veramente difficile contro una squadra molto forte in attacco e molti avversari capaci di far canestro. Serviva dare una grande prova difensiva contro una squadra che in media segna 85 punti e li abbiamo tenuti al di sotto. Dovevamo difendere forte e concedere poco, i ragazzi sono stati intensi per 40 minuti. non è stata facile e semplice, siamo stati bravi a rimanere concentrati e a fare le cose giuste. La squadra ha consapevolezza dei limiti e delle possibilità, la sconfitta con Milazzo è servito, a Corato settimana scorsa abbiamo reagito e stasera abbiamo fatto un’impresa. Da martedì pensiamo al futuro, ora recuperiamo energie mentali e fisiche”.

Brindisi – Basket School Messina 70-63

Pippo Sidoti conferma il quintetto delle ultime settimane con Busco, Vinciguerra, Beltadze, Warden e Chakir. L’avvio è di marca pugliese: tripla di Stankovic e canestro di Sapiega per il primo allungo. Messina fatica a trovare fluidità offensiva e il primo canestro di Vinciguerra arriva dopo 3’40”. Chakir prova a scuotere i suoi con energia sotto canestro e una tripla frontale che vale l’11-8, mentre Warden firma il -1 e ancora Chakir il primo vantaggio messinese a 47” dalla sirena. Il primo quarto si chiude sul 13-12 con il canestro di Stankovic. Messina che fa i conti con i due falli personali di Busco e Beltadze.

Nel secondo periodo regna l’equilibrio, ma con percentuali basse e tanti errori. Vinciguerra impatta dalla lunetta, poi si accendono Stankovic e Marinelli dall’arco. Iannicelli trova il pari a quota 18 e più avanti anche il sorpasso sul 24-25, costringendo Brindisi al timeout. Nel finale, però, un antisportivo a Iannicelli (tre falli in pochi possessi) e la tripla di Costabile riportano avanti i padroni di casa fino al 30-25 dell’intervallo lungo. Messina chiude con 11 falli contro i 4 dei locali e con un Warden già a quota 8 rimbalzi, ma 1/8 al tiro.

Nel terzo quarto Brindisi prova a scappare con Gonzalez e Di Ianni (37-30), toccando anche il +10 sul 44-34 con Costabile e Sapiega. Messina reagisce con un break firmato Marinelli (sei punti consecutivi) e con Vinciguerra, che dalla lunetta riporta i suoi sul -3. Un tecnico convertito dallo stesso Vinciguerra e il canestro acrobatico di Busco sulla sirena fissano il 48-47, riaprendo completamente la sfida.

L’ultimo quarto è vibrante. Gonzalez colpisce subito, ma Warden e Chakir tengono a contatto i giallorossi. A metà frazione è 58-55, poi Warden trova anche la bomba di tabella del 60-58 e ancora dall’arco il 62-61 a 1’47” dalla fine. Chakir cattura un prezioso rimbalzo offensivo e impatta dalla lunetta a poco più di un minuto dalla sirena. È il primo fallo fischiato in favore della EcoJump in quest’ultimo quarto. Nel momento decisivo, però, Brindisi è più lucida: Stankovic segna, Gonzalez non sbaglia ai liberi per il 66-62 a 46”, poi una palla persa di Messina dopo il timeout consente ai padroni di casa di chiudere i conti con Gonzalez e la schiacciata di Di Ianni. Il libero finale di Chakir vale il definitivo 70-63.

I risultati della 21ª giornata

Academy Catanzaro – Rende 97-79

Brindisi – Basket School Messina 70-63

Barcellona – Ragusa 80-72

Mola – Corato 71-96

Molfetta – Matera 68-78

Castellaneta – Svincolati Milazzo 75-59

Bari – Monopoli 83-89

Riposava Viola Reggio Calabria

La classifica del girone F

Viola Reggio Calabria 30

Ragusa, Matera 28

Brindisi 26

Academy Catanzaro, Monopoli 24

Barcellona, Basket School Messina, Svincolati Milazzo, Molfetta 20

Castellaneta 18

Corato 16

Adria Bari 8

Mola, Rende 6

