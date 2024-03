Sconfitta pesante ma indolore per Akademia a Macerata

Una sconfitta che dimostra come Akademia Città di Messina soffra in trasferta, il secondo posto di Busto Arsizio non è più raggiungibile

MESSINA – Per la penultima di pool promozione, e ultima trasferta della seconda fase, si è tornati al Banca Macerata Forum dove Akademia qualche settimana fa aveva conquistato la storica semifinale di Coppa Italia. Stavolta le atlete di coach Carancini, subentrato a Sajia, si sono vendicate e hanno ottenuto l’intera posta vincendo per tre set a uno.

Nella formazione iniziale Bonelli e Stroppa sulla diagonale per Macerata, Bolzonetti e Fiesoli schiacciatrici, Civitico e Mazzo centrali con libero Bresciani. Risponde coach Bonafede con Galletti al palleggio e Payne suo opposto, coppia di schiacciatrici Rossetto e Battista, Martinelli e Modestino centrali con Maggipinto libero. A partita in corso però Joly prende il posto di Battista. I 26 punti di Payne, top scorer della gara, non basteranno per tornare a casa con punti.

Le trasferta si dimostrano il tallone di Achille di Akademia che per la terza volta in pool promozione esce sconfitta e per la seconda volta senza ottenere punti. In classifica non cambia molto perché il terzo posto era ormai matematico, ma sfuma così la possibilità di riacciuffare Busto Arsizio al secondo posto. Sconfitte anche loro ma perdendo al tie-break conquistano un punto e con la sconfitta delle messinesi erano comunque certe di mantenere la seconda piazza.

Cbf Balducci Hr Macerata – Akademia Città di Messina 3-1

Tabellino

Risultato finale: 25-13, 25-20, 22-25, 25-22.

Durata: 22′, 28′, 28′, 29′.

Mvp: Alessia Mazzon di Macerata.

Arbitri: Luca Pescatore e Giorgia Adamo.

Macerata: Bresciani 0, Vittorini 0, Bolzonetti 23, Masciullo ne, Morandini ne, Bonelli 6, Mazzon 17, Quarchioni ne, Busolini ne, Korhonen ne, Fiesoli 8, Civitico 9, Stroppa 6.

Allenatore: Michele Carancini.

Akademia: Battista 0, Martinelli 7, Catania 0, Ciancio 0, Modestino 3, Felappi ne, Mearini ne, Payne 26, Joly 8, Rossetto 13, Maggipinto 0, Galletti 3, Michelini ne.

Allenatore: Fabio Bonafede. Assistente: Flavio Ferrara.

