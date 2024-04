Sconfitta pesante per l’Unime in casa, playoff ormai fuori portata

Universitari in corsa solo nei primi otto minuti contro la Napoli Lions vice capolista, il quarto posto nel girone di Serie B dista ora cinque punti

MESSINA – Altra giornata storta per gli universitari della pallanuoto. La formazione maschile che disputa il campionato di serie B incassa la sesta sconfitta del suo campionato e cede per 10-5 alla piscina scoperta della Cittadella Universitaria contro la vice capolista Napoli Lions che era stata superata (10-7) all’andata in Campania. I ragazzi di coach Misiti sono rimasti in partita per un quarto poi anche il nervosismo ha fatto la sua parte con tre espulsioni rimediate dagli universitari.

La classifica si complica maledettamente, la permanenza in serie B non è in discussione ma l’accesso ai playoff, terminando tra le prime quattro del girone si allontana forse in modo definitivo. Quando mancano quattro partite l’Unime è a quota 20 punti in classifica e il quarto posto è occupato dal Cus Palermo a quota 25. La matematica non condanna i peloritani ma gli ultimi risultati condizionati anche da infortuni e squalifiche non depone bene. Prossima partita in trasferta a Salerno terza forza del girone.

Unime – Napoli Lions 5-10

Inizia bene l’Unime che va a segno alla prima azione offensiva con Giacoppo e raddoppia poco dopo con Cusmano che si inventa una palombella che beffa il portiere ospite. La Napoli Lions però non ci sta e con il suo capitano Scotti Galletta reagisce, dopo la sua arrivano altre due reti di Scalzone e di Percuoco, quest’ultima quando mancano sei secondi alla sirena, con gli ospiti che ribaltano la sfida.

Da quel momento l’Unime non riuscirà più a riprendere la testa della gara. Alla prima superiorità della gara vanno a segno gli ospiti con Telese, la replica diversi minuti dopo con il rigore trasformato da Cusmano. I campani allungano nuovamente con Occhiello mentre gli universitari falliscono due superiorità e devono anche ringraziare che il portiere Di Mauro a tu per tu con Scotti Galletta salva un gol già fatto.

Nel terzo quarto rete di Scalzone, poi battibecco tra Cama e Santamaria con l’arbitro che espelle entrambi, nel finale arriva la rete di Longo in superiorità numerica per l’Unime, ma replica di Scalzone su rigore mantenendo invariate le distanze. Nell’ultimo quarto la formazione di casa lo approccia con tre reti da recuperare sul 4-7, ma la Napoli Lions non ha ancora terminato e infila altre tre reti con Telese, Occhiello e Tiberio sfruttando una superiorità. Nel finale perdono la testa i giocatori di casa con Vinci e Sollima che rimediano altre due espulsioni, Longo manda comunque la squadra di coach Misiti a segno anche nell’ultimo quarto, ma il parziale finale resta pesantissimo 5-10.

Tabellino

Ssd Unime: Di Mauro, Sollima, Vinci, Longo 2, Lupeji, Sciabà, Cusmano 2, Giacoppo 1, Milana, Bonansinga, Mantineo, Cama, Caliri, Sarno.

Allenatore: Francesco Misiti.

Napoli Lions: Milioni, Occhiello 2, Santovito, Percuoco 1, Scotti Galletta 1, Miraldi, Riccitiello, Telese 2, Ronga, Santamaria, Giannetti, Scalzone 3, Mola, Tiberio 1.

Allenatore: Fabio Galasso.

Parziali: 2-3, 1-2, 1-2, 1-3. Superiorità: 1/6, 2/6. Rigori: 1/1 1/1.

Arbitro: Luca Iacovelli di Roma