Sconfitte in serie C Ossidiana e Sporting Club Messina - Tempostretto

MESSINA – Il fine settimana di pallanuoto ha sorriso solo all’Unime che ha vinto in Serie B contro l’Etna Sport, per le altre compagini locali invece sono arrivate due sconfitte. In Serie C l’Ossidiana ha ceduto alla piscina Scuderi contro la Copral Waterpolo, mentre in Serie C Promozione lo Sporting Club Messina ha perso lo scontro al vertice contro l’Italica Reggio Calabria. Nota lieta arriva dall’under 16 dell’Ossidiana Messina che impegnata nel proprio campionato pareggia 10-10 contro il Cus Palermo, all’andata i palermitani si erano imposti con sette reti di differenza, un risultato che per il tecnico Germanà testimonia la crescita del gruppo.

Copral Waterpolo – Ossidiana Messina 13-5

Parziali: 3-1, 1-1, 4-1, 5-2. Superiorità numeriche: 3/8, 0/3. Rigori: 2/2, 0/1.

Subito a segno la formazione locale con Maggiulli, pareggia Maurizio Blandino, tornano avanti i locali con la doppietta di Torrisi, la prima in superiorità numerica. Rete ancora di Blandino in apertura di secondo quarto e replica allo scadere G.E. Privitera, poco prima l’Ossidiana aveva fallito un rigore.

Nel terzo quarto i locali toccano il massimo vantaggio di più cinque grazie alle reti di Torrisi, Maggiulli e G. Privitera, prova ad accorciare momentaneamente Mauro Blandino sul 7-3 ma in superiorità numerica a pochi secondi dalla sirena Vecchiarini rimetta la distanza di più cinque per gli etnei.

Formazione locale che poi dilaga nell’ultima frazione di gioco: marcature due volte di Torrisi, top scorer della gara con cinque segnature, A.G. Riggio e G.E. Privitera su rigore valgono il 12-3, De Francesco e Denaro accorciano per l’Ossidiana ma nel finale a chiudere la sfida altra rete su rigore con G. Riggio fissa il punteggio finale sul 13-5.

Sporting Club Messina – Italica Reggio Calabria 6-9

Finisce 6 – 9 per Reggio Calabria la sfida che valeva il primato del girone. Nello Sporting con assenze pensanti: Savoca, Libri, Currò, Cardile, Vita oltre lo squalificato Rappazzo. Partita combattuta comunque per tre tempi, per Messina a segno Agati (3), Freni (2), Puglia (1).

Troppa italica poi nel quarto tempo per il sette messinese che si arrende ai reggini, abbandonando di fatto il sogno primo posto. L’Italica chiude imbattuta il girone d’andata, i ragazzi di La Torre dovranno difendere adesso il secondo posto, prossimo turno riposo poi il 6 maggio in casa contro la Waterpolo Catania.

