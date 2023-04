L'Unime supera l'Etna Sport e mantiene contatto con la zona playoff - Tempostretto

L'obiettivo stagionale della salvezza è stato ampiamente raggiunto, da qualche settimana l'Unime continua a sognare i playoff in serie B

MESSINA – Prosegue la marcia dell’Unime che sconfigge in casa l’Etna Sport. La formazione universitaria alla piscina scoperta della Cittadella Sportiva Universitaria vince per 15-10 nella 15ª giornata di Serie B nel girone 4. Una partita che sulla carta, contro la penultima in classifica, poteva sembrare semplice, ma che nelle fasi centrali della sfida è stata equilibrata.

Dopo lo svantaggio iniziale l’Unime marca già il territorio con le doppiette di Raineri e Claudio Geloso. In porta spazio a Caliri al posto del solito Di Mauro con i parziali centrali che si concludono in parità. Nuova accelerazione universitaria ad inizio quarto quarto quando le reti di Diego Geloso, Cama e Vinci regalano il massimo vantaggio (+6, sul 14-8) agli uomini di coach Misiti che nel finale gestiscono.

Conquista tre punti dunque l’Unime come l’avversaria per il quarto posto Muri Antichi che ha superato in “trasferta” la Polisportiva Acese, entrambe le squadre sono di Catania. La formazione universitaria sale a quota 27 punti e al momento resta agganciata al quarto posto, settimana prossima riposo, si tornerà in vasca il 29 aprile in trasferta contro il Napoli Lions. Sarà il terzultimo impegno di stagione regolare e un importante test contro una squadra che in classifica è appena dietro gli universitari.

Unime – Etna Sport 15-10

Parziali: 5-2, 2-2, 4-4, 4-2. Superiorità numerica: 6/9, 4/7. Rigori: 1/1, 1/1.

Si lascia sorprendere dopo due minuti la difesa locale che concede la rete in inferiorità numerica a M. Cardinale, replica quasi immediatamente la truppa allenata da coach Misiti con Diego Geloso che restituisce in superiorità, poi arriva la doppietta di Raineri e la rete di D’Angelo a scavare il solco (4-1) a metà del primo quarto. La replica degli ospiti è affidata nuovamente a M. Cardinale in superiorità numerica, ma Claudio Geloso ristabilisce le distanze pochi secondi dopo.

Nel secondo parziale regge l’equilibrio, alle reti di Vinci e Claudio Geloso, che segnano il momentaneo massimo vantaggio +5 sul 7-2 per l’Unime, rispondono Forzese e Arena nei minuti finali.

Il terzo quarto è pirotecnico ma ancora una volta equilibrato. Due allunghi da parte degli universitari con Lipej e Diego Geloso, prova a tamponare Arena che va a segno due volte per il Triscelon Etna Sport con in mezzo la rete locale di Cama. Nel finale rete di Raineri che poco dopo abbandona la vasca per il terzo fallo che vale il rigore che Longo trasforma, poi ad un secondo dalla sirena ancora Arena, poker personale per lui, va a segno per gli etnei e li rimette quasi in partita sull”11-8.

Ad inizio ultimo quarto però a mettere tranquillità alla squadra di casa ci pensano le reti di Diego Geloso, Francesco Cama e Andrea Vinci sul 14-8, nuovo massimo vantaggio per l’Unime, arrivano le repliche di Camuti e Chinnici in superiorità numerica. Nel finale il rigore del capitano Claudio Geloso fissa il risultato sul 15-10 finale.

Immagine in evidenza di Francesco D’Angelo