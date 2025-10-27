Sconfitto il Messina Rugby in casa del Villa Pamphili

Seconda giornata amara in Serie B. Dopo un primo tempo equilibrato (13-10) con due mete di Durante, i peloritani non trovano più punti nella ripresa e cadono 33-10 a Roma

ROMA – Nella prima trasferta stagionale arriva una sconfitta per il Messina allo stadio Corviale di Roma contro il Villa Pamphili. La formazione peloritana nella seconda giornata di Serie B ha messo a segno due mete, non trasformate, ed è uscita dal campo subendo un parziale di 33 punti a 10, neanche quindi è riuscita ad ottenere il punto di bonus offensivo (alla quarta meta segnata) o difensivo (se avesse perso con 7 o meno punti di differenza).

La sfida è stata aperta da una meta romana non trasformata a cui è seguito il piazzato di Thomas Bartolini. Successivamente altra meta dei locali non trasformata prima della doppia segnatura ospite di Durante che ha mandato le squadre al riposo sul 13-10. Nei secondi quaranta minuti gli ospiti andranno in meta altre tre volte, in totale due segnature di Sirbu, una a testa per Grasso, Conti e Catalani, più le due trasformazioni di Thomas Bartolini. Per Messina da segnalare un cartellino rosso a capitan Rizzo a metà secondo tempo.

Tabellino

Villa Pamphili: Grasso 5, De Simone, Selvi, Camilo, Catalani 5, Piergentili, Bartolini Thomas 8, Regno, Campori, Conti 5, Bartolini Andrea, Sirbu 10, Biaggi, Capone, Fontana.

A disposizione: Marcantognini, Mirabella, Pesaresi, Iampieri, Tordi, De Filippi, Bevilacqua.

Messina Rugby: Dejean, Ouedraogo, Kese, Placanica, Mastroeni, Spadaro Gabriele, Tomasello, Spadaro Gaetano, Mangano Davide, Mangano Alberto, Fracassi, Tornesi, Cafarelli, Rizzo, Durante 10.

Allenatore: Alessandro Miduri.

A disposizione: Maggio, Faranda, Vorzitelli, Sina, Rao, Pidalà.

Arbitro: Fabio Paolucci di L’Aquila.

Mete: 5-2. Trasformazioni: 2/4, 0/2. Piazzati: 1-0.

Immagine in evidenza Julia Merenda