Scontro tra due moto a Taormina, 23enne in coma

Il giovane di Letojanni è ricoverato al San Vincenzo. Meno grave 39enne di Santa Teresa, medicato a Messina

TAORMINA – Due feriti, uno dei quali in gravissime condizioni: è questo il bilancio del grave incidente avvenuto sulla Ss 114 a Taormina. Ad avere la peggio è stato un ventitreenne di Letojanni, che è in coma.

L’impatto tra due motociclisti è avvenuto all’altezza del lido La Caravella dove lo scooter con in sella il giovane ha impattato frontalmente con una moto che viaggiava in direzione opposta, guidata da un 39enne di Santa Teresa di Riva, affrontando una semicurva. Il più giovane dei due è rimasto sull’asfalto, le sue condizioni sono sembrate subito complicate e il personale del 118 lo ha portato in ambulanza al vicino ospedale San Vincenzo, dove è stato affidato alle cure dei medici. Lo scontro è avvenuto ieri pomeriggio intorno alle 17.

Sono ore di apprensione per i suoi familiari, che attendono notizie fuori dal reparto Rianimazione. Il motociclista di Santa Teresa è stato invece ricoverato al Policlinico di Messina per lesioni e traumi, comunque meno gravi del ragazzo a bordo dello scooter.

La ricostruzione della dinamica dell’accaduto è affidata alla Polizia locale, guidata dal comandante Danilo Lo Presti. Dopo i sopralluoghi sul posto sono stati sequestrati i due mezzi e sono stati ordinati gli accertamenti sulle condizioni alla guida dei due uomini coinvolti nell’impatto.