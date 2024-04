Scontro tra due moto a Taormina, muore 23enne

Era di Letojanni. La famiglia ha deciso di donare gli organi

Non c’è stato niente da fare per Francesco Caruso, il 23enne di Letojanni coinvolto nell’incidente stradale di sabato pomeriggio a Taormina. Nella serata di ieri è stata dichiarata la morte cerebrale e all’alba, dopo ore di angoscia per i familiari, i medici dell’ospedale “San Vincenzo Sirina” di Taormina non hanno potuto fare altro che dichiararne la morte. La famiglia ha autorizzato l’espianto di organi, che sarà però effettuato soltanto dopo l’esame medico legale disposto dalla Procura di Messina.

Rimane ancora ricoverato invece il trentanovenne alla guida della motocicletta che si è scontrata conto lo scooter del giovane all’altezza di Spisone, sulla Ss 114. Ora rischia l’accusa di omicidio stradale.

Mentre la polizia municipale di Taormina, guidata dal comandante Danilo Lo Presti, sta chiarendo la dinamica dell’impatto, attraverso gli accertamenti sul luogo e sui mezzi, sono stati effettuati gli esami sui due conducenti, risultati negativi per il ragazzo spirato. Per la comunità di Letojanni è una tragedia, l’ennesima tragedia della strada.