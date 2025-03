Scritte No Ponte, si lavora alla pulizia della città. Basile: “Chiederemo risarcimento ai responsabili”

Il sindaco ha annunciato l'avvio delle operazioni di pulizia delle scritte lasciate da alcuni manifestanti durante il corteo dell'1 marzo

MESSINA – Il sindaco Federico Basile ha annunciato l’avvio delle operazioni di pulizia delle scritte lasciate da alcuni manifestanti durante il corteo dell’1 marzo. Le scritto “No Ponte”, ma anche quelle che attaccano forze dell’ordine e Chiesa, così come tutte le altre, saranno eliminate dai muri della città. Basile ha spiegato: “Come anticipato nelle scorse ore, il Comune di Messina è già al lavoro per ripulire la città dagli atti vandalici che l’hanno deturpata durante la manifestazione No Ponte di sabato scorso. Le operazioni di pulizia, coordinate dall’assessore Massimiliano Minutoli, sono già in corso”.

Poi ha concluso: “Le squadre sono impegnate per restituire decoro a strade, monumenti, chiese e muri imbrattati, perché Messina merita rispetto. Intanto interveniamo per ripristinare il decoro urbano, ma chiederemo che i responsabili, una volta identificati, risarciscano i danni causati alla città. Non permetteremo che episodi di inciviltà restino impuniti”.