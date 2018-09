Imparare l'inglese giocando. La nuova iniziativa del Camaro calcio

Il Camaro calcio comunica che sono aperte le iscrizioni per la scuola calcio e che le attività di base, base, rivolte ai bambini di età compresa tra i 5 e i 12 anni, si svolgeranno in tre diversi impianti: ai centri sportivi “Rosario Central” e “Ainis”, quest’ultimo dotato di palestra coperta, si aggiungerà dalla stagione in corso il campo sportivo “Marullo" di Bisconte.

Quattro le categorie che potranno prendere parte alle attività: “Piccoli amici” (bambini nati nel 2012 e nel 2013) “Primi calci” (2010 e 2011), “Pulcini” (2008 e 2009) ed “Esordienti” (2006 e 2007). Le lezioni, precisano gli organizatori, sono tenute da istruttori qualificati, si svolgeranno dal lunedì al sabato, con allenamenti specifici dedicati anche ai portieri.



La grande novità che la società del Camaro propone, in collaborazione con JM English School, ai ragazzi che parteciperanno ai corsi di scuola calcio al "Marullo"è "We play football - impara l'inglese giocando", un'iniziativa che mira all'insegnamento della lingua inglese durante la pratica sportiva. Il progetto mira pertanto all’articolazione di un percorso calcistico e didattico volto ad introdurre i primi elementi della lingua inglese durante l’attività sportiva.



I tecnici che guideranno gli allenamenti saranno infatti affiancati da insegnanti di inglese madrelingua e i piccoli atleti della scuola calcio del Camaro potranno approcciarsi alla più importante lingua al mondo in maniera diversa rispetto ai metodi tradizionali. Si tratta di una metodologia di lavoro innovativa che rappresenta una unicità nel territorio messinese e siciliano.



Per i promotori dell’iniziativa l’obiettivo è, inoltre, diventare parte dei piani curricolari scolastici per promuovere un rinnovamento della cultura della lingua e dello sport come connubio perfetto per una comunicazione sana tra giovani. Le situazioni di apprendimento, grazie anche alla familiarità con il campo sportivo favoriranno l’approccio attivo del bambino stimolando partecipazione e socializzazione.



Le iscrizioni alla scuola calcio potranno essere effettuate a partire da lunedì presso i tre impianti dalle 16.30 alle 18.00. Nei centri sportivi “Ainis” e “Rosario Central” l’attività vedrà il via già da lunedì prossimo, 10 settembre, nella stessa fascia oraria.



Per informazioni è possibile contattare i responsabili della scuola calcio ai seguenti recapiti telefonici: 345.0929409 (Fortunato D’Arrigo), 345.6160444 (Maurizio Saporoso).