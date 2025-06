Scuola Cannizzaro Galatti, aggiudicazione definitiva. Ora la firma del contratto

E’ l’ultimo passaggio prima dell’avvio dei lavori, che dureranno due anni

I lavori di messa in sicurezza statica e sismica della scuola Cannizzaro Galatti sono vicini all’avvio. Con determina 5305 del 16 giugno 2025, il Comune di Messina ha aggiudicato l’appalto alla CA.TI.FRA. srl di Barcellona Pozzo di Gotto, con un ribasso del 31,9822% su una base d’asta di quasi 2 milioni di euro e un importo contrattuale di 1 milione 525mila euro oltre iva. L’intervento è finanziato nell’ambito del Pn Metro Plus e Città Medie Sud 2021 – 2027.

Dopo l’aggiudicazione provvisoria dello scorso 16 aprile, sono state ora completate le verifiche per l’accertamento dei requisiti.

Il prossimo e ormai imminente passo sarà la firma del contratto, che avverrà in modalità digitale. Da quel momento, partirà il conteggio dei 720 giorni naturali e consecutivi, quasi due anni, previsti per la conclusione delle opere. La direzione dei lavori sarà curata dall’architetto Giuseppe Marotta, mentre il coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione è affidato all’ingegnere Agostino Maurotto.

Scuola chiusa da due anni

La scuola Cannizzaro Galatti di Messina è chiusa per i lavori di adeguamento sismico e messa in sicurezza a partire dalla fine dell’anno scolastico 2022/2023.

L’ordinanza del Comune di Messina che ne ha disposto la chiusura (ordinanza numero 187) è stata emessa il 14 agosto 2023.

Negli ultimi due anni gli alunni sono stati trasferiti in altri plessi, come l’istituto Cristo Re e l’Annibale Maria di Francia.