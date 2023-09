Scuolabus, nuovo avviso: entro il primo ottobre le domande - Tempostretto

Da 500 si passa a 856 alunni, fanno sapere Comune e Messina Social City. Ecco i requisiti e come presentare la domanda

MESSINA – Riapertura dell’avviso per usufruire del servizio scuolabus di Messina Social City: entro il primo ottobre la presentazione delle domande. Il tutto con un passaggio significativo da 500 a più di 800 alunni. La riapertura intende consentire, in via esclusiva, alle famiglie che non hanno partecipato al primo avviso di potere fare richiesta del servizio. Si può presentare istanza per l’iscrizione, solo on line, a partire dalla mezzanotte di mercoledì 27 settembre sino alle 23.59 del 1° ottobre 2023. Il modulo è disponibile sul sito della società.

“Avevamo previsto l’attivazione del trasporto per 500 alunni, ma nel giro di pochi giorni siamo riusciti a pianificare diverse turnazioni per garantire l’accesso al servizio ad oltre 800 alunni, auspicando di soddisfare la totalità di richieste”, commenta la presidente della Msc Valeria Asquini.

Il servizio consente a 856, tra alunne e alunni, di raggiungere gli istituti scolastici cittadini, dando “priorità a coloro che vivono disagi nel raggiungere la propria scuola per via delle distanze o per la chiusura del plesso scolastico di appartenenza”, spiega il Comune.

Dopo il primo, con scadenza il 3 settembre, ecco dunque un nuovo avviso pubblico rivolto ai genitori degli alunni iscritti e frequentanti le scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado, residenti nel Comune di Messina.

“La volontà dell’amministrazione – dichiara il sindaco Federico Basile – è consentire alle famiglie che non hanno partecipato al primo avviso di avere la possibilità di fare richiesta. Gli uffici della Messina Social City stanno lavorando con costanza e impegno per riuscire a garantire una risposta efficace e tempestiva al maggior numero di alunni”.

