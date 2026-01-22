Scuole al freddo, l’Ainis: “La messa a norma della caldaia spetta alla Città metropolitana”

"Colpa dei presidi" per il gelo nelle aule? Il liceo messinese risponde alla nota dell'ente. "Avevamo chiesto l'intervento strutturale già nella scorsa primavera"

MESSINA – Scuole al freddo per “colpa” dei presidi? “Al liceo Ainis l’impianto risulta fermo per carenze documentali e manutentive non di competenza della Città metropolitana. Una ditta specializzata sta procedendo alla messa in esercizio provvisoria, mentre la messa a norma definitiva è già appaltata e programmata per la primavera”. Questo il punto di vista dell’ente. E questa è la risposta del liceo messinese, con la dirigente scolastica Alessandra Minniti: “La messa a norma della caldaia, di competenza esclusiva della Città metropolitana, e che è necessario fare a caldaia spenta, è stata richiesta dal dirigente scolastico pro tempore negli anni scorsi, e reiterata più volte, anche nella primavera 2025, senza che alcun intervento sia stato effettuato”.

E ancora: “Nell’estate del 2025 è stata inviata una nuova segnalazione alla Città metropolitana in merito alle criticità della caldaia e dell’impianto di riscaldamento, sottolineando che tali problematiche non ne avrebbero consentito il funzionamento. E chiedendo interventi risolutivi che avrebbero dovuto essere effettuati in tempo utile a consentire alla scuola di provvedere agli adempimenti di propria competenza prima dell’inizio della stagione invernale dell’a.s. 2025/2026”.

Sottolinea il liceo “Ainis”: “Per quale primavera è stata programmata la messa a norma della caldaia? La ditta incaricata dalla Città metropolitana è intervenuta solo l’8 gennaio 2026 per effettuare gli interventi necessari a consentire la messa in esercizio provvisoria della caldaia. In tale data la ditta ha riscontrato che andavano sostituiti alcuni pezzi. Il 12 gennaio 2026 la stessa ditta interviene e comunica che i pezzi da sostituire sono stati ordinati e “dovrebbero” (condizionale è d’obbligo) pervenire in sede il 22 gennaio 2026, data in cui “forse”, dopo la sostituzione dei pezzi mancanti, sarà messa in funzione. La Città metropolitana era già ben a conoscenza delle carenze documentali e manutentive che potevano essere sanate solo con un intervento strutturale certamente non a carico della scuola”.

